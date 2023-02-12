Bakan Karaismailoğlu: 200 bin kişi bölgeden tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesi Adıyaman'da son durumu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları satır başları şu şekilde:

"Adıyaman genelinde dokunmadığımız hiçbir problem kalmadı. Önemli gelişmeler oldu. Bu arada önemli bir soğuk var bölgede yaşattığı zorluklara rağmen problemlerimizin hepsini yoluna soktuk.

Adıyaman genelinde an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 4 bin 104, kurtarılan vatandaş sayısı 12 bin 864’tür. Bugün sevindirici gelişmeler oldu Adıyaman’da. Tam 10 vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından kurtardık. 6 gün sonra kurtarmak mucize gibiydi. Canlı kurtaracağımız vatandaşlarımızın sayısının artmasını diliyoruz.

Enkazlarda hassas çalışma var. Uzun sürmesinin tek nedeni vatandaşlarımızın enkaz altından en sağlıklı şekilde çıkarılması için mücadele veriliyor. Uzman ekip arkadaşlarımız var. Binlerce arkadaşımız var diyebiliriz. 30 bine yakın toplamda gönüllülerle birlikte çok özverili arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Yıkılan bina sayısı 1061, ağır hasarlı bina sayısı 1158, 234 tehlike arz eden binalarımızı yıktık. Adıyaman devlet hastanesi 400 yataklı, bir problem yok sağlıklı bir şekilde bütün hastalara, enkaz altından çıkarılan vatandaşlara olağanüstü hizmet veriyor. Uçakla sevk ettiğimiz yaralı sayısı 950, illerinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti vermekteyiz.

Burada 24 saat cansiperane bir çalışma var. Burada vatanını milletini seven, savaşan, milletinin depremden en az etkilenmesi için özverili bir ekip var.

Şu anda çadır imkanını tamamlamaya çalışıyoruz, çadır eksiğimizi giderdik, çadır kentler kurduk. Vatandaşlarımız evlerinin yanında çadır alarak bulundurmaya çalışıyor bir taraftan onları tamamlamaya çalışıyoruz. İsteklerini taleplerini yerine getiriyoruz. Konteyner kent çalışmalarına başladık. Altyapılarını yapıyoruz. Son derece modern konteyner kent, prefabrik ev imalatlarımızın altyapılarını yapmaya başladık.

Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişim halindeyiz. Bizler buradayız, inşallah burada hayatı normale döndürene kadar devleti temsilen burada durum buradaki büyük ekibi yöneterek inşallah milletimizin gönlünü almaya çalışacağız. "















