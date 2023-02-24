Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız

"İlimizi ayağa kaldırıp, ekonomisini ayağa kaldırıp, canlandırmamız lazım. Organize sanayi bölgesine konteynerleri getirerek çalışanların aileleriyle kalmasını sağlayacağız. Deprem sonrasında Adıyaman'da büyük bir göç oldu, göç eden vatandaşlarımızın tekrardan memleketlerine dönmeleri ekonomik ve ticari hareketliliğin sağlanması, onların geri dönmesi için bir sebep olacaktır. Katar'dan ve dost ülkelerden gelecek olan konteynerler yola çıktı. Önümüzde ramazan ayı var, ramazan ayı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ı, vatandaşlarımızı ziyaret edecek"