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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'ın ayağa kaldırılması ve ekonomisinin yeniden canlandırılması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını söyledi. 

17:27 . 24/02/2023 Cuma
DHA
Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu

Adıyaman'ı bir bütün olarak ayağı kaldırmak durumunda olduklarını söyledi. Kent ekonomisinin canlanması için bir an önce üretime geçilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu,
"İlimizi ayağa kaldırıp, ekonomisini ayağa kaldırıp, canlandırmamız lazım. Organize sanayi bölgesine konteynerleri getirerek çalışanların aileleriyle kalmasını sağlayacağız. Deprem sonrasında Adıyaman'da büyük bir göç oldu, göç eden vatandaşlarımızın tekrardan memleketlerine dönmeleri ekonomik ve ticari hareketliliğin sağlanması, onların geri dönmesi için bir sebep olacaktır. Katar'dan ve dost ülkelerden gelecek olan konteynerler yola çıktı. Önümüzde ramazan ayı var, ramazan ayı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ı, vatandaşlarımızı ziyaret edecek"
diye konuştu. 

Çok zorlu süreci yönettiklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Çok büyük bir ekip ile devletimizin tüm kurumları ile birlikte deprem bölgelerinde hızlıca çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adıyaman'da doğal gaz ve elektrik sorununun çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için ellimizden geleni yapıyoruz. Enkaz altındaki arama- kurtarma çalışmalarımızın hepsini tamamladık. Adıyaman genelinde enkazın birçoğunu kaldırdık. Yıkılması gereken yerler içinde planlamamızı yaptık. Adıyaman'da yapılacak konutların hem bölgeleri hem de şekillerini hakkında çalışmalar yapıldı. Bundan sonraki planlamamız ve etütlerimiz, yaşam alanlarımızın oluşturması için çalışmalarımız yürütülecektir" dedi.


Çadır kentlerde kalanların, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için konteyner kentlere taşınacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu,
"Bir taraftan yeni alanların tespiti ve inşaatların başlaması diğer taraftan çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın konteynır kentlere transferler edilmesi konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Altınşehir Mahallesi'nde 1800 konteyner alanımızda yarından itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. İlimizin doğusunda bulunan otogar ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde prefabrik yaşam alanları ile ilgili altyapı çalışmalarımız devam etmekte, ilimizim güneyinde prefabrik geçici konutlarımızın çalışmaları başladı
" diye konuştu. 
#Adıyaman
#Deprem
#depremzede
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
2 saat önce
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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız
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