Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız

Bakan Karaismailoğlu
Çok zorlu süreci yönettiklerine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Çok büyük bir ekip ile devletimizin tüm kurumları ile birlikte deprem bölgelerinde hızlıca çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adıyaman'da doğal gaz ve elektrik sorununun çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için ellimizden geleni yapıyoruz. Enkaz altındaki arama- kurtarma çalışmalarımızın hepsini tamamladık. Adıyaman genelinde enkazın birçoğunu kaldırdık. Yıkılması gereken yerler içinde planlamamızı yaptık. Adıyaman'da yapılacak konutların hem bölgeleri hem de şekillerini hakkında çalışmalar yapıldı. Bundan sonraki planlamamız ve etütlerimiz, yaşam alanlarımızın oluşturması için çalışmalarımız yürütülecektir" dedi.