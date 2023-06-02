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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı treni ile 125 binden fazla kişi yolculuk yaptı 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açtıkları Ankara-Sivas hızlı tren hattında 125 binden fazla kişinin seyahat ettiğini açıkladı. 

13:32 . 2/06/2023 Cuma
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Sivas hızlı tren hattının mega projeler arasında yer aldığını belirterek, bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade etti. Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefiyle çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, açıldığı günden bugüne kadar Ankara-Sivas hızlı tren hattında gerçekleştirilen seferlerle 125 binden fazla yolcuyu taşıdıklarını açıkladı.
Karaismailoğlu, güzergahta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu hatırlatarak, projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını belirtti.

Bu hatla İstanbul-Sivas arasında da seyahat imkanının sağlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde sevdiklerine ulaştırıyoruz. Hattımızla Ankara-Sivas mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasını 1 saate indirdik. Hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünü de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik" dedi.


Ankara-Sivas Hızlı Tren ile 2 saat
Ankara-Sivas Hızlı Tren ile 2 saat

Açılışı 26 Nisan'da gerçekleştirilen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahatin AA tarafından hazırlanan zaman atlamalı (time-lapse) 2 dakikalık video görüntüleri, güzergahtaki ilginç detayları gözler önüne seriyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılmıştı. Hat dün, ücretsiz yolcularıyla ilk seferini Ankara-Sivas ve Sivas-Ankara güzergahlarında gerçekleştirdi. Söz konusu hat ile Ankara ile Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşerken 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate indi. Anadolu Ajansı ekiplerinin trende çektikleri görüntüler, zaman atlamalı çekim tekniğiyle 2 saat süren tren yolculuğunu 2 dakikada özetliyor. Görüntüler, Ankara'dan hareket eden trenin Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında beklemesinin ardından Sivas'a ulaşmasını özetliyor. Videoda, trenin kimi zaman 252 kilometre/saat hıza ulaştığı görülürken hat üzerinde inşa edilen tünellerden geçiş anları da yer alıyor.


#Adil Karaismailoğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Ankara-Sivas hızlı tren hattı
2 saat önce
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