Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hızlı treni ile 125 binden fazla kişi yolculuk yaptı 

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Sivas hızlı tren hattının mega projeler arasında yer aldığını belirterek, bu güzergahın açılmasıyla hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 228 kilometreye ulaştığını ifade etti. Türkiye'yi demir ağlarla örme hedefiyle çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, açıldığı günden bugüne kadar Ankara-Sivas hızlı tren hattında gerçekleştirilen seferlerle 125 binden fazla yolcuyu taşıdıklarını açıkladı.

Karaismailoğlu, güzergahta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu hatırlatarak, projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını belirtti.