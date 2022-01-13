Bakan Karaismailoğlu: Artık tünelin ucunda ışığı gördük

Trabzon ile Gümüşhane arasında yapımı süren Yeni Zigana Tüneli’nin Trabzon tarafında bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımı ile Zigana Tüneli Işık Görme Töreni, tünel içinde Zigana Dağı’nın 953 metre altında düzenlendi.



Törene Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, geleceğin Türkiye’sini inşa ettiklerini söyledi.

“KÖİ modeli ile yapılan yatırımlarda 2025 yılından itibaren elde edilecek gelir yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır”

2003 yılından bugüne Ulaşım ve Lojistik Master planı doğrultusunda planlı bir şekilde Türkiye’nin jeostratejik önemini gözeterek yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu “Üç kıtanın kesişim noktasındaki ülkemiz, yalnızca 4 saatlik uçuşla 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Millî Hasıla’ya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezindedir. Çin ile Avrupa arasında 700 milyar doları aşan ticaret hacminin tam ortasındayız. Son 20 yıl boyunca, tüm ulaşım stratejilerini küresel eğilimleri dikkate alarak bütün yatırımları gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızın 2003-2020 yılları arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 410 milyar dolar etkisi oldu.

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İstihdama etkileri de yıllık ortalama 705 bin kişidir. 19 yılda tamamlanan 1 trilyon 145 milyarlık projelerimizin yüzde 20’sini Kamu Özel İşbirliği (KOİ) modeli çerçevesinde hayata geçirdik. KÖİ projeleri ile 38 ayrı proje de yapım sırasında devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 37,5 milyar dolarlık yatırımla, havalimanları, limanlar ve 1250 kilometre otoyol altyapısını tamamlandık. Bugün Türkiye, son 19 yıldaki çalışkanlığı sayesinde, Avrupa’da en iyi performans sağlayan 3. ülke konumunda; KÖİ yatırım hacmi sıralamasında ise dünyada 13. sırada yer alıyor. Havayolu, karayolu ve denizcilik alanlarında KÖİ Modeli ile yapılan yatırımlar incelendiğinde, 2024 yılında ‘başa baş noktaya’ gelineceği görülüyor. Bu da 2025 yılından itibaren elde edeceğimiz gelirlerin, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, KÖİ Modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak” diye konuştu.

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“Zigana Tüneli tüm Ortadoğu ve Avrasya ülkelerinin Karadeniz’e ulaşması açısından hayati değerde”

Zigana Tüneli’nin tıpkı Marmaray gibi, Avrasya Tüneli gibi, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Ordu-Giresun Havalimanı, İyidere Lojistik Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi Uluslararası ulaşım koridorlarının önemli bir parçası ve dünya çapında bir eser olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu “Milletimiz için gurur kaynağıdır. Zigana Tüneli’ne de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Zigana Tüneli’ni sadece Trabzon ve Gümüşhane’yi ilgilendiren bir proje olarak göremeyiz.

Biz burada, bu çalışmamızla, Doğu Karadeniz’in en önemli ticaret merkezi konumundaki Trabzon’u, Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlıyoruz. Bu projemiz; Karadeniz’de olduğu kadar Doğu Anadolu’da da ticaretin, ihracatın ve istihdamın gelişmesi için kritik öneme sahip. Başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu ve Avrasya ülkelerinin Karadeniz’e ulaşması açısından hayati değerde. Türkiye’nin Doğu-Batı yönlü ticaret hareketliliğinin yanı sıra, Kuzey-Güney yönlü ticaret hareketliliğine de imkân kılarak, ihracatçılarımızın daha düşük maliyetlerde ürünlerini deniz ile dünyaya ulaştırmasına fırsat sunacaktır. Bu ve bunun gibi kilit öneme sahip projelerimiz, ülkemizi 2022 yılı için 250 milyar dolarlık ihracata ulaştıracak ve ticari dengeleri Türkiye lehine değiştirecek” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Yeni Zigana Tünelinde yıl sonunda ışık görünecek

“Zigana Tüneli kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden”

Kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgede pek çok yol ve tünel projelendirdiklerini kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Ovit Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Salmankaş Tüneli, Salarha Tüneli, İkizdere Tünelleri, Eğribel tüneli gibi nicesini hizmete sunduk. Bu tünellerimizle; ticari faaliyetlerin gelişmesine, dolayısıyla bölgenin zenginleşmesine katkı sağlarken, güvenli sürüş imkânını da artırdık. İşte şu an bizleri bir araya getiren Zigana Tüneli de kuzey-güney aksları kapsamında hayata geçen projelerin en önemlilerinden biridir. Tarihi İpek Yolu hattındaki bu güzergâh, hayli yüksek yoğunlukta bir trafik yükü taşıyor.

Zigana Tüneli projesi, Trabzon-Aşkale Yolu’nun 44. km’sindeki Maçka/Başarköy mevkiinde başlayıp, 67. km’de yer alan Köstere-Gümüşhane Yoluna köprülü kavşak ile bağlanıyor. Zigana tüneli 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15 km’yi aşıyor. 2,5 Milyar Lirayı bulan yatırım bedeli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol hâline gelecek. Hizmete açılmasıyla, Zigana’nın zirvesinde 2010 metre olan ve 1. tünelde 1.825 m’ye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1.212 metreye inecek. Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak.

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Böylece zamandan 19 milyon tl, akaryakıttan 40 milyon tl olmak üzere yıllık toplam 59 milyon tl tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak. Zigana Tüneli özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkânı sunacak. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak. Trafiğin; Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanacak. Uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük ve değerli katkılar bu projemizle gerçekleşecek.”

“Zigana Tüneli yüzde 100 yerli ve milli”

Bakan Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve millî kaynaklar kullanıldığını söyledi.

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“Proje tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından rekor bir sürede inşa edildi” diyen Bakan Karaismailoğlu “Ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye’de ilk defa yapılan, dikey şaft yapıları, Zigana Tüneli’nde teşkil edildi. Ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli; Zigana Tüneli’nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Ve artık tünelin ucunda ışığı gördük. 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli’nin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen işçisinden, teknik personeline, uzmanından, denetmenine tüm yüklenici firma ve karayollarındaki çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Adil Karaismailoğlu, iş makinesinin üzerine çıkarak dağın iki yamacını yaptığı delme işlemi ile birleştirdi.

FOTOĞRAF 11 Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında sona yaklaşıldı. Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde Türkiye'nin vizyon projelerinden birisi olarak yapılan yeni Zigana Tüneli Projesi'nde kazı çalışmaları yüzde 99 oranında tamamlanırken, bittiğinde Trabzon Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya kadar düşecek. Hem Gümüşhane hem de Trabzon tarafındaki çalışmaları şantiye alanında takip eden Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, yeni Zigana Tüneli'nin Türkiye ve Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli olmakla birlikte, ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi teşkil eden Türkiye'deki tek tünel olduğunu söyledi. Çalışmaların 500 personelle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre sürdüğünü dile getiren Aşık, 2022 yılı sonuna kadar bütün çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Tünel inşaatında çalışmaların yüzde 99 seviyesine ulaştığını aktaran Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, “Zigana Tüneli Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun tüneli. Tünelimiz çift tüp karayolu projesi olarak projelendirildi ve şu anda 14,5 kilometre uzunluğunda bir tünel. Tünelde kazı çalışmaları yüzde 99 mertebesine ulaştı. Çok yakın bir zamanda tünelde ışığı göreceğiz. Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi teşkil edilecek. 3 noktada en uzun şaftımız 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaftımız olacak ve bu özelliği ile de Türkiye'de ilk uygulama olacak. Yüzde 99 mertebesinde kazı ve destek imalatlarımızı tamamladık, ışığı göreceğiz. Kazısı tamamlanan yerlerde nihai beton kaplama imalatlarımız devam ediyor, bu kaplamalarda da yaklaşık yüzde 77 seviyesinde ilerleme sağladık. Eğer bir aksilik yaşanmazsa 2022 yılı sonuna kadar bütün imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Işığı görmeye son 90 metre kaldığını dile getiren Bölge Müdürü Aşık, “Zigana Tüneli'nde yaklaşık 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan bir çalışma yürütüyoruz. 90 metre civarında bir kazı kaldı bunlar da kısa bir sürede tamamlanıp imalatları ışık göründü seviyesine getirmek için çalışıyoruz. Tünel 1015 kotundan girip 1212 kotundan Köstere Deresi mevkiinden çıkmakta. Eski Zigana Tüneli'nde ise giriş kotu 1800 metre. Yeni tünelle birlikte giriş yaklaşık 800 metre aşağıdan girerek yolu 8 kilometre civarında kısaltacağız bu kısalma ile birlikte otomobillerde yaklaşık 10 dakikaya ağır taşıtlarda da 60 dakikaya varan zaman tasarrufu elde edilecek.” ifadelerini kullandı. Yeni Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı: Ulaşım 40 dakikaya düşecek Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli'nde ışığı görmeye 90 metre kaldı. Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, inşaatın yüzde 99'unun tamamlandığını ve kısa sürede ışığın görüneceğini söyledi. Proje bittiğinde, Trabzon Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya kadar düşecek.

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FOTOĞRAF 14 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise yapımına Ağustos 2016'da başlanan projedeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bitirildiğinde Avrupa'nınen uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'ndeki kazı çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla yarın tamamlanacak.<br><br> Türkiye'nin ulaşım koridorları arasında kuzey-güney akslarını iyileştirme çalışmaları bakımından önemli bir yere sahip olan Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ediliyor. Tarihi İpek Yolu hattında yer alan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu'nun yanı sıra Orta Doğu ve İran'ın Karadeniz'e ulaşımını sağlaması açısından büyük öneme sahip Trabzon-Aşkale kara yolu, oldukça yüksek yoğunlukta bir trafik yükünü de taşıyor.<br><br> Bu güzergahta inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'nin projesi, Trabzon-Aşkale kara yolunun 44'üncü kilometresindeki MaçkaBaşarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başlayıp 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğim ile tırmanıyor, yüzde 0,85 eğimle inerek, 67'inci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane kara yoluna 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanıyor.<br><br> Sol tüpü 14 bin 448, sağ tüpü 14 bin 477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli projesinin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometreye ulaşıyor.<br><br>Havalandırma sistemi için kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa dikey şaft yapıları kullanılan yeni tünelde, her bir istasyonda 1 temiz, 1 kirli hava olmak üzere 3 istasyonda toplam 6 havalandırma şaft yapısı bulunuyor. Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirilecek.<br><br>Projenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inecek. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiği rahatlatacak proje, mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 8 kilometre kısaltacak, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azalacak.<br><br>Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılan ve Türk mühendislerince yürütülen projeyle zamandan 18,6 milyon lira, akaryakıttan 39,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 58,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salımı da 15 bin 779 ton azaltılacak. Sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak projeyle mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi sorunlar ortadan kalkacak. Yeni tünelle ayrıca trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanacak, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunulacak.<br><br> Avrupa'nın en uzunu olacak: Yeni Zigana Tüneli'nde ışık göründü Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahında inşa edilen Yeni Zigana Tüneli'ndeki kazı çalışması yarın tamamlanacak. Çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli projesiyle zamandan ve akaryakıttan yıllık 58,1 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salımı da 15 bin 779 ton azaltılacak. BiP'te paylaş

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