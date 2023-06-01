Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da raylı sistemlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, Bakanlıkça yürütülen 11 projede toplam 96,9 kilometrelik raylı sistem hattı inşaatının devam ettiğine dikkati çekti.
Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışıyla İstanbul'da metro hattı uzunluğunun 130 kilometrenin üzerine çıktığını bildiren Karaismailoğlu, "Metro hattımız vatandaşlarımızdan da yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nda 1 milyona yakın kişi seyahat etti." bilgisini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, şehir hastanesinin yolunu yapmadığı gibi metro hattını da yapmayacaklarını Bakanlığa bildirdiklerini, bunun üzerine projeyi devraldıklarını aktaran Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
Hattın işletmeye alınmasıyla bölgede ekonomik ve güvenli bir ulaşımı sağladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası seyahat süresi 23 dakika oldu." bilgisini paylaştı.
Bakan Karaismailoğlu, hem hızlı hem de konforlu ulaşımı sağladıklarını da bildirdi.