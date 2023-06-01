Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı

Trabzon'da bulunan bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ''Bir tarafta dünya lideri, bir tarafta da hayatta hiçbir başarısı, vizyonu, ileriye dönük hiçbir planları olmayan ve maalesef kendi kariyerinde bile ülkemize, vatandaşımıza sıkıntılar yaşatmış bir aday var. Türkiye düşmanlarının ortaklaşa, Türkiye’yi karıştırmaya adeta aday olmuş bir rakiple mücadele ediyoruz'' ifadelerini kullandı.