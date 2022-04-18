Bakan Karaismailoğlu: Demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak

Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın kabusu oluyor: Bordo bereliler ve komandolar teröristlerin inlerine girdi

Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. F16'lar hedefleri vurmak için havalanırken, gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Bordo bereliler ve komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi.



Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.