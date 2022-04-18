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Gündem Bakan Karaismailoğlu Demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019dan 2053e kadar 7 kat artacak
ANKARA

Bakan Karaismailoğlu: Demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak

Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar; demiryolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreden, 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu: Demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak
Bakan Karaismailoğlu.

Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar; demiryolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreden, 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak.

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