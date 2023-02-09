Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nı pazara kadar yetiştirmek için çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2 binin üzerinde kaybımız var. Bizi en derinden üzen konu bu. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Can kayıplarının artmaması için dua ediyoruz ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Şehirde düzenli yaşamın olağan hale getirilmesi için görevimizi sonuna kadar yapacağız.

Binlerce çalışma arkadaşlarımızla özverili çalışma var. AFAD’ımızdan, askeri, polisi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle birlikte, belediye ile büyük bir özveri ile çalışma süreci yürütüyoruz.

En büyük üzüntümüz can kayıplarımız artmamasını temenni ediyoruz. Enkazın bir an önce kaldırılması için uğraşıyoruz.

Ulaşım sıkıntısı yok, yoğun bir şekilde yardım akışı olmakta. Depolama ve dağıtım ile bekleme süreleri belki uzamakta ama en yakın zamanda ulaştırmak için ekiplerimiz çalışmakta. Depolarımız bugün için dolu.

"TRAFİĞİNİ MEŞGUL ETMESİNLER"

Gönüllü akını var, 15 bine yakın gönüllü akını var. Bunun içerisinde AFAD’ın binin üzerinde uzman ekibi var. Devlet, millet büyük bir özveri ile kenetlenerek en kısa zamanda bitirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ulaşımda sıkıntımız yok, görevi olmayan vatandaşların şehre girmeye çalışmaları nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarını yavaşlatıyorlar.

Milletimizin düşüncesi bizim için büyük bir moral. Milletimizin dualarını bekliyoruz. Hatay Havalimanını pazar günü bitirmek için çaba sarf ediyoruz.







