|
Gündem

Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nı pazara kadar yetiştirmek için çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanını pazar günü bitirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

17:24 . 9/02/2023 Perşembe
Diğer
Bakan Karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2 binin üzerinde kaybımız var. Bizi en derinden üzen konu bu. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Can kayıplarının artmaması için dua ediyoruz ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Şehirde düzenli yaşamın olağan hale getirilmesi için görevimizi sonuna kadar yapacağız.

Binlerce çalışma arkadaşlarımızla özverili çalışma var. AFAD’ımızdan, askeri, polisi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle birlikte, belediye ile büyük bir özveri ile çalışma süreci yürütüyoruz.

En büyük üzüntümüz can kayıplarımız artmamasını temenni ediyoruz. Enkazın bir an önce kaldırılması için uğraşıyoruz.

Ulaşım sıkıntısı yok, yoğun bir şekilde yardım akışı olmakta. Depolama ve dağıtım ile bekleme süreleri belki uzamakta ama en yakın zamanda ulaştırmak için ekiplerimiz çalışmakta. Depolarımız bugün için dolu.

"TRAFİĞİNİ MEŞGUL ETMESİNLER"

Gönüllü akını var, 15 bine yakın gönüllü akını var. Bunun içerisinde AFAD’ın binin üzerinde uzman ekibi var. Devlet, millet büyük bir özveri ile kenetlenerek en kısa zamanda bitirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ulaşımda sıkıntımız yok, görevi olmayan vatandaşların şehre girmeye çalışmaları nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarını yavaşlatıyorlar.

Milletimizin düşüncesi bizim için büyük bir moral. Milletimizin dualarını bekliyoruz. Hatay Havalimanını pazar günü bitirmek için çaba sarf ediyoruz.



#Adıyaman
#deprem
#Bakan Karaismailoğlu
39 dakika önce
default-profile-img
Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nı pazara kadar yetiştirmek için çalışıyoruz
YÖK duyurdu: Üniversitelerde eğitim öğretime süresiz ara
Marketi yağmalayanları “Olmaz haramdır” diyerek engelledi
Depremzedeler MSB’nin tank çıkarma gemisi TGC Sancaktar’da şifa bulacak: Ameliyathanesi bile var
TVNET o aracın sahibini buldu: Azerbaycan'daki fotoğrafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu
TVNET Azerbaycan'daki o aracın sahibini buldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.