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ANKARA

Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren seferlerini 44'ten 56'ya çıkarıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda hızlı tren sefer sayısının 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarılacağını, yolcu kapasitesinin de 5 bin 118 kişi artacağını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren seferlerini 44ten 56ya çıkarıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren seferleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin hızlı trenle AK Parti hükümetleri döneminde tanıştığını belirten Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın hızlı trene yoğun bir ilgisi bulunuyor. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda sefer sayılarında yeniden bir düzenlemeye gittik. Hızlı tren seferlerini 10 Eylül'den tarihinden itibaren 44'ten 56'ya çıkarıyoruz" dedi.

'ESKİŞEHİR- İSTANBUL ARASINA İLK DEFA SEFER KONULACAK'

Ankara- İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını toplamda 24'e çıkaracaklarını bildiren Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya- İstanbul arasında 10'a, Konya- Ankara arasında 14'e yükseltileceğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Ayrıca, Eskişehir- İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak. Sabah saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, akşam saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı tren vatandaşlarımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

'GÜNLÜK YOLCU KAPASİTESİ YÜZDE 31 ARTACAK'

Yeni düzenlemeyle birlikte günlük koltuk kapasitesinin Ankara- İstanbul hattında 7 bin 686'dan 10 bin 584'e ulaşacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, kapasitenin Konya- İstanbul hattında 3 bin 288'den 4 bin 542'ye, Konya- Ankara hattında 5 bin 796'dan 6 bin 762'ye çıkacağını kaydetti. Sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesinin toplamda 5 bin 118 kişi artacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Hızlı tren hatlarımızda bir günde ortalama 20 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kapasite artırımıyla birlikte kapasitemiz yüzde 31 artış gösterecek ve 25 binin üzerine çıkacak" dedi.

'MEGA PROJELERE İMZAMIZI ATIYORUZ'

Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir yolu yatırım ve hedeflerinde de önümüzdeki dönemin yol haritalarını belirlediklerini belirten Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısının 8'den 52'ye yükseltileceğini ifade etti. Yük ve yolcu kapasitesinde artışa gidileceğini aktaran Karaismailoğlu, demir yolunun yatırımlardaki payının da artacağını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, "Kim ne derse desin, 20 yıldır olduğu gibi milletimizden aldığımız güçle ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan mega projelere imzamızı atıyoruz. Projelerimizi eleştirenler ön saflarda yer almayı marifet sayarken biz milletimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Tek derdimiz vatan; ilkemiz, çalışmak, hedefimiz daha gelişmiş Türkiye'yi, bölgesinde lider dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmektir."

Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
FOTOĞRAF 7
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Ankara ile Kars arasındaki 1310 kilometrelik yolu bir günde tamamlayan Doğu Ekspresi’nde yoğun ilgi nedeniyle 17 Ağustos’a kadar yer olmadığı belirtildi.
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Doğu Ekspresi ile 'ucuz' veya 'nostaljik' bir yolculuk yapmak isteyenler, biletlerini haftalar öncesi almak zorunda kalıyor.<br>Ankara’dan hareket eden 371 yolcu kapasiteli Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u geçip son durağı olan Kars'a 1310 kilometrelik yolculuğunu bir günde tamamlıyor.
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Doğu Ekspresi Anka’dan her gün saat 18.00'de Kars’tan ise saat 08.00'de hareket ediyor. Yataklı vagonları sayesinde rahatlığı ve yol boyu izlenen eşsiz manzara nedeniyle tren yolculuğu 7'den 70'e birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Uçak ve otobüs biletlerinin pahalı bulan, ya da masalsı bir yolculuk yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi'nde 17 Ağustos'a kadar yer olmadığı bildirildi.
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Ailesi ile Erzurum'dan Ankara'ya giden Nuri Kali, \"Erzurumluyum, Ankara'da görev yapıyorum. Treni denemek istedik. Bir de basında çok haberler çıkıyor. Rahat olduğunu düşünüyoruz. Deneyip nasıl gittiğini göreceğiz. Şu anda 3 kişi gidiyoruz. Fiyatlar da gayet makul, uçaklarla mukayese etmek mümkün değil. Bir de trenin emniyet açısından önemi var. Bir diğeri de bir anlamda hızlı trene yolcu sayısı olarak kapasiteyi göstermek açısından bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Ciddi anlamda hızlı tren istiyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, hatta doğu- batı arasındaki gelişmişlik farkının kapanmasında en önemli bir ihtiyacın lojistik destek olduğuna inanıyorum. Bu da hızlı tren\" diye konuştu.
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Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak için haftalar öncesinden yer ayırttığını söyleyen Demet Gülel, \"Artvin'de yaşıyorum. Kızımla kara yoluyla buraya geldik. Buradan Sivas'a trenle gideceğiz. Tren yolculuğunu ilk kez deneyeceğiz. Sivas'a biletler tek kişi 73, öğrenci ise 63 lira oluyor. Otobüs fiyatının nerede ise dörtte bir fiyatı\" dedi.
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Treni ucuz olduğu için tercih ettiğini belirten Yakup Akcaba ise \"Ankara'ya gidiyoruz. Tren daha ucuz, daha imkanlı, 700-800 TL olmuş bir otobüs bileti, biz onu nereden verelim? Trenle tek kişi 132 liraya gidiyoruz. Arada en az 600 lira fark var. 600 lirayı gider orada yeriz\" diye konuştu.
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Yapımına 1920'li yıllarda başlanan, Ankara ile Kars arasındaki demir yolunun Ankara ve Erzurum arası 1949'da tamamlandı ve ilk yataklı vagonla yolculuk gerçekleştirildi. İstanbul- Erzurum arası başlayan Doğu Ekspresi, Kars bölgesinde Ruslardan kalma hattın birleşmesiyle birlikte 1973’te İstanbul- Kars arasında hizmete başladı. Uzun yıllar Haydarpaşa'dan Kars'a yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tren, Ankara-İstanbul hızlı treninin faaliyete geçmesiyle 2012'den itibaren Ankara ile Kars arasında seferlere başladı. (
Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
Ankara ile Kars arasındaki 1310 kilometrelik yolu bir günde tamamlayan Doğu Ekspresi'nde yoğun ilgi nedeniyle 17 Ağustos'a kadar yer olmadığı belirtildi. Doğu Ekspresi ile 'ucuz' veya 'nostaljik' bir yolculuk yapmak isteyenler, biletlerini haftalar öncesi almak zorunda kalıyor.
Ankara'dan hareket eden 371 yolcu kapasiteli Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u geçip son durağı olan Kars'a 1310 kilometrelik yolculuğunu bir günde tamamlıyor.

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