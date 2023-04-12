Bakan Karaismailoğlu: Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz

"Bugüne kadar milletimize neyin sözünü verdiysek yaptık, yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan 'Büyük ve Güçlü Türkiye, verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir. Türkiye’yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizin hak ettiği dev projelerimizi, devlet aklıyla planlıyor, inşa ediyor ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe yol açıyoruz, Türkiye’nin yolunu açıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki eser ve hizmet şölenlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye’ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrasında da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye sevdasıyla, ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle metro hattımızın inşasında en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."