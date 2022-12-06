Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 38 bin 60 kilometreye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar Türkiye'nin otoyol uzunluğunu 8 bin 325 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu da 38 bin 60 kilometreye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli'yi ziyaret etti, Tekli ve yönetimiyle görüştü.

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ile MTOSB arasındaki bağlantı yolu kavşağının açılış törenine katıldı.

Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, birliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün merkezi Mersin'in her geçen gün geliştiğini, cazibesini arttırdığını, yeni istihdam olanaklarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Mersin'in inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali, genişletilen Mersin Uluslararası Limanı, yapımları hızla devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Akdeniz Sahil Yolu projesi ile ülkenin en gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Karaismailoğlu, bakanlık olarak kentin gelişim hızına bağlı ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve şehri geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir ulaşım ağı tesis ettiklerini anlattı.

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Gelişmiş bir medeniyetin ve güçlü bir ülkenin en önemli göstergelerinden birisinin, sahip olduğu ulaşım ağı ve altyapısı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bütünsel kalkınmayı önceleyen, Türkiye'nin 81 ilinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımları hayata geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için bugüne kadar 1 trilyon 653 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 100 yıllık altyapı ihtiyaçlarını 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 2002 yılında sadece 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yaklaşık 29 bin kilometreye çıkardık. Bugün ülke çapında sahip olduğumuz toplam 29 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde, ülkece kara yollarından elde ettiğimiz yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı. Her yıl karbon emisyonu salımını 5 milyon ton azaltarak, çevre dostu yeni nesil ulaşımı teşvik ettik, destekledik."

Otoyol uzunluğunda 2053'e kadar 8 bin 325 kilometre hedefi

Karaismailoğlu, 2003-2021 yıllarında araç sayısının 8 milyondan 26 milyona çıktığını, altyapı geliştirme çalışmaları sayesinde can kaybını da yüzde 80 düzeyinde azalttıklarını belirtti.

Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde yılda ortalama 13 bin 100 vatandaşın hayatını kurtardıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Bu başarıları daha da yukarılara çekecek çalışmalarımızı da hızla sürdürüyor, 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatına da devam ediyoruz. Hedefimiz, 2053 yılına kadar otoyol uzunluğumuzu 8 bin 325 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğumuzu da 38 bin 60 kilometreye ulaştırmaktır." dedi.

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Karaismailoğlu, yatırımlardan Mersin'in de hak ettiği payı aldığını ve almaya devam edeceğini vurguladı.

Akdeniz Sahil Yolu

Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için toplamda 23 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, kente getirilen hizmetlerle ilgili şöyle konuştu:

"Tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculuklarını tarihe gömecek Akdeniz Sahil Yolu çalışmalarımız da bu projelerin en önemlilerinden biri. Uzunluğu 228 kilometre olan projemiz bünyesinde 37 bin 914 metre uzunluğunda 28 çift tüp tünel, 5 bin 134 metre uzunluğunda 17 çift köprü, 398 metre uzunluğunda 8 köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak yer alıyor. Proje kapsamında 196,5 kilometre bölünmüş yol, 398 metre uzunluğunda 8 köprü, 12 bin 853 metre uzunluğunda 15 tünel, 1295 metre uzunluğunda 5 viyadük ve 694 metre uzunluğunda 2 farklı seviyeli kavşağı tamamladık. Çalışmalarımıza hızla ve başarıyla devam ediyoruz."

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"Kesintisiz ve konforlu ulaşım tesis edildi"

Açılışını gerçekleştirdikleri MTOSB otoyol bağlantısının da kent için çok önemli olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tamamladığımız Mersin-Tarsus otoyol ayrımı - Mersin OSB bağlantı kavşağı ile otoyoldan Mersin 1'inci Organize Sanayi Bölgesine ulaşım 12 kilometre, 2'nci organize sanayi bölgesine de 15 kilometre kısaldı. İlgili güzergahta kesintisiz ve konforlu ulaşımı tesis edildi. Proje kapsamında inşa edilen bağlantı kavşağının ana gövde uzunluğu 1 kilometre, kavşak kolları ile uzunluğu ise 3 kilometredir. Projede ayrıca, toplam 431 metre uzunluğunda 3 altgeçit inşa edildi. Tamamlanan bu bağlantı sayesinde zamandan 39 milyon lira, akaryakıttan 33 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 72 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon salınımı da 6 bin 527 ton azalacak. Proje kapsamında ayrıca, 9,5 kilometre uzunluğundaki 2'nci kısımda yapım çalışmaları devam ediyor. 2'nci kısmın da tamamlanmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgeleri ve D-400 devlet yolu arasında yüksek standartlı bir yol ağı tesis edilmiş olacak. Böylece günde ortalama 24 bin 230 aracın geçtiği D-400 devlet yolu üzerindeki trafik yükü azalacak, otoyolun verimli kullanılması sağlanacak. Ayrıca bölgenin ticaret, tarım faaliyetleri ile özellikle turizm olanaklarının katbekat artmasına katkı sunulacak."

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Hızlı tren ve Çukurova Bölgesel Havalimanı projeleri

Mersin’den Gaziantep’e uzanan hızlı tren hattında çalışmaların süratle devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 312,5 kilometrelik uzunluğa sahip 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan projenin, Mersin-Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşüreceğini belirtti.

Hizmete girdiğinde bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda da çalışmaların başarıyla sürdüğünü aktaran Karaismailoğlu, projenin altyapı çalışmalarının tamamının bitirildiğini, üstyapı inşaatında da yüzde 73 ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Mersin, genişleyen ve gelişen kara yolu ağıyla, büyüyen limanıyla, Bölgesel Çukurova Havalimanı ve yükselen nükleer güç santraliyle, ülkemizin en gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Bu durum sadece Mersin'de değil, ülkemizin dört bir yanında cereyan ediyor. Bakanlık olarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları, ülkemizin 81 ilinde atmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam edeceğiz. 5 bine yakın şantiyemizdeki 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa etmekteyiz. Güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'nin kalkınması ve refahı için çok güçlü bir kaldıraç görevi görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışacak, gıpta ile bakılan projeleri hep beraber yapmaya devam edeceğiz."

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Törende, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından bağlantı yolu kavşağının açılış kurdelesini kesen Karaismailoğlu ve beraberindekiler, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile diğer ilgililer de katıldı.

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