Gündem Bakan Kasapoğlu Yunus Emre anısına şiir okudu
ANKARA

Bakan Kasapoğlu Yunus Emre anısına şiir okudu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yunus Emre anısına hazırlanan ‘Gönüller Yapmaya Geldik’ adlı albümün gala gecesinde sahneye çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" adlı şiirini canlı olarak seslendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Bakan Kasapoğlu Yunus Emre anısına şiir okudu
Bakan Kasapoğlu şiir okudu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan "Haktan Gelen Şerbeti" adlı şiirini gala gecesinde canlı olarak okudu. Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium'da Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünün gala gecesine katıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan ve 8 sanatçının yeraldığı albümün gala programı, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okumasıyla başladı. Şiiri okumasının ardından bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti.

“Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi güzel ezgileriyle bir araya getirdi”

Sözün, hep olageldiği gibi hep de olmaya devam edeceğini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Elbette insanlığın devranı yeryüzünde döndükçe söz ya da dil gibi sözün ya da dilin üstatlarından Yunuslar hep olacaklardır. En önemli toplumsal ortak kabullerimizden, birleştirici değerlerimizden biri olan Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi öylesine güzel ezgileriyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'gönüller yapmaya geldik' demişti.”

"Gençler için pek çok çalışma yaptık"

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlama adına pek çok çalışma yaptıklarına işaret etti. Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var.” ifadesini kullandı.

Sanatçılar albümde yer alan eserleri söyledi

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan sanatçılar eserleri seslendirdi. Albümde sanatçılardan Aykut Kuşkaya "Gönüller Yapmaya Geldim", Onur Şan "Bir Kararda Durmayalım", Dilek Türkan "Sordum Sarı Çiçeğe", Ender Doğan "Ali Almış Sancağını Eline", Fatih Koca "Canım Kurban Olsun Senin Yoluna", Gülay "Göçtü Kervan", Hakan Aysev "Bana Seni Gerek Seni" ve Mehmet Erdem "Severim Ben Seni" eserlerini okudu. Gala gecesinin son bölümünde Bakan Kasapoğlu, konuk sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Yunus Emre’nin ‘Gel gör beni aşk neyledi’ adlı eserini seslendirdi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra sanatçılara günün anısına plaket verdi.

Bakan Kasapoğlu: Bu millet kimin algıyla milleti kandırmaya çalıştığını çok iyi biliyor
GÜNDEM
Bakan Kasapoğlu: Bu millet kimin algıyla milleti kandırmaya çalıştığını çok iyi biliyor
Mavi Vatanın insansız muhafızı

Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızı'

NATO tatbikatında yeteneklerini sergiledi.
Türkiyede bir eşi daha yok

Türkiye'de bir eşi daha yok

Ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Batı üç maymunu oynuyor

Akdeniz'deki göçmen ölümlerine sert tepki.

​CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı tepkiler büyüyünce silip özür diledi

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i bile geride bıraktı

​Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.