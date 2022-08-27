Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere yurt müjdesi: 5 Eylül'e kadar uzatıldı

İçinde 500 bin TL bulunan çelik kasayı kartona koyup çaldılar

Güngören'de bir işyerine girerek, içinde 500 bin TL para dolu kasayı çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.