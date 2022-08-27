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ANKARA

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere yurt müjdesi: 5 Eylül'e kadar uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlundan gençlere yurt müjdesi: 5 Eylüle kadar uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK yurdunda öğrencilerle sahur yaptı
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK yurdunda öğrencilerle sahur yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sahur yaptı.

Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kasapoğlu, daha sonra sohbet ettiği gençlerle fotoğraf çektirdi.

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