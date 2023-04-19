Bakan Kirişci: 21 yılda sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci.
'AK Parti çıkarlar siyasetinde yoktur'
İki dönem AK Parti'den Adana milletvekilliği yaptığını ve 11 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine Tarım ve Orman Bakanlığı görevinin tevdi edildiğini belirten Bakan Vahit Kirişci, şöyle devam etti:
"Biz de ben yoktur, biz de biz vardır. AK Parti'yi büyüten de budur. AK Parti, ilkeler siyasetini yapar, değerler siyasetini yapar, AK Parti çıkarlar siyasetinde yoktur. AK Parti'yi büyük kılan da budur. Bu 8 milletvekili adayı olarak Kahramanmaraş'a hizmet etmek bizim en büyük idealimizdir ve bu çerçevede de depremin izlerini ortadan kaldırmak başta olmak üzere bu şehri tanınamaz, herkesin imreneceği, Türkiye'de bir marka şehir yapmak hepimizin ortak çalışmasının merkezinde yer alacaktır."