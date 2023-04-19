Bakan Kirişci: 21 yılda sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk

"AK Parti; Türkiye için siyaset üreten, hatta biraz daha sınırların dışına çıkıp bölge için siyaset üreten, biraz daha ileri götürüp küresel anlamda siyaset üreten, üretme kabiliyeti olan ve bunu da bu zamana kadar göstermiş olan bir siyasi harekettir. Bu siyasi harekette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği son derece önemli. Şöyle bir dünyaya baktığınızda bir zamanlar Avrupa'da Merkel Hanım vardı şansölye. Şimdi onun da siyasetten ayrılmasıyla birlikte Avrupa başta olmak üzere dünya siyasetinde, bunun içine Amerika'yı da dahil edebilirsiniz, sözü sohbeti dinlenen, dikkate alınan, önemsenen bir 2'nci siyasi figür yoktur. Şimdi böyle bir liderin partimizin başında olması, madem ki ülkemiz siyaseti için, ülkemizin bulunduğu coğrafya için ve uluslararası camia için bir fırsatsa, bu fırsatı şu anda 6 Şubat depremiyle birlikte 14 milyon nüfus, 10 bin kilometrekarelik coğrafyada etkisini göstermiş bu depremin bir an önce izlerinin silinmesi ve hızla yeniden ayağa kalkmak için mutlaka değerlendirmemiz gerekir. Bu, önemli bir fırsattır, önemli bir araçtır. Bunu kime söylerseniz söyleyin. Hatırlayın, pandemi döneminde Amerika'nın New York şehrinde pandemide hayatını kaybedenleri ceset torbalarında günlerce tuttular ve TIR'ların içerisinde beklettiler. Bir defin işlemini dahi gerçekleştiremediler. Ama bu ülke hamdolsun pandemide sahip olduğumuz sağlıkla ilgili insan kaynakları, hastaneler ve diğer potansiyelimizi hemen hızlıca harekete geçirdik. O güne kadar, 'Bu hastanelere ne gerek var, bir ucundan bir ucuna saatler sürüyor gitmek' denilen hastaneler, bize adeta ilaç gibi geldi, bizi dünya liginde önemli bir yere oturttu. Yine bu lider sayesinde 21 yıldan beri izlediğimiz politikalarla sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk, söylediklerimiz kaale alınır hale geldi."