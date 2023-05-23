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Bakan Kirişci’den Eskişehir’e 600 milyon lira değerinde proje müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde tarım arazilerini su ile buluşturacak toplam 600 milyon lira değerindeki projenin başlayacağını duyurdu.

12:15 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Eskişehirli vatandaşlara bir müjde verdi.

“Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Yapım İşi
” isimli projenin başlayacağını duyuran Bakan Kirişci, bu proje ile Eskişehir’in Günyüzü ve Ankara’nın Polatlı ilçelerinde 44 bin dekar tarım arazisinin su ile buluşacağını açıkladı.

Bakan Kirişci, toplam 600 milyon lira sözleşme bedelli projenin herkese hayırlı olmasını diledi.



#Vahit kirişci
#eskişehir
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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