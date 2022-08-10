Bakan Kirişçi'den gençlere müjde: 'Talepleriniz karşılıksız kalmadı' diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Gençler, Yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık😊 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak 'Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı' ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum."

Sevgili Gençler,



Yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık😊



17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak “Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı” ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız.



Hepinize başarılar diliyorum. — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 10, 2022