Bakan Koca açıkladı: Bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu Sağlık Bakanı Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Bakan Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlattı.

Haber Merkezi 22 Ocak 2021, 19:52 Son Güncelleme: 22 Ocak 2021, 20:34 AA