Gündem Bakan Koca açıkladı Bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu
ANKARA

Bakan Koca açıkladı: Bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Bakan Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlattı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

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"Mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar artıyor"

  • Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı.

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