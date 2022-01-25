Gündem Bakan Koca açıkladı İstanbulun farklı noktalarında UMKE ekipleri görevlendirildi
İSTANBUL

Bakan Koca açıkladı: İstanbul'un farklı noktalarında UMKE ekipleri görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşullarından İstanbul'da ulaşımın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca açıkladı: İstanbulun farklı noktalarında UMKE ekipleri görevlendirildi
Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımında İstanbul'da görev yapan UMKE araçlarının fotoğraflarını da yayımladı.

Türk Kızılay'ı İstanbul'da mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
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Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda şubeler, gönüllüler ve afet uzmanlarıyla mağdurların acil ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.
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İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanlarının, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıldığı bilgisi verilen açıklamada, ekiplerin aynı zamanda yolda kalanların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı olduğu kaydedildi.
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Açıklamada, kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay ekiplerinin teyakkuz halinde yardım çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.
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Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
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Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
Title
Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
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Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
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Türk Kızılay, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
Türk Kızılay'ı İstanbul'da mahsur kalanlara yardım ulaştırdı
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.

Antalya'da kar şaşkınlığı: Vatandaşlar kendini dışarı attı
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Antalya'da kar yağışı etkili oluyor.​​​​​​​
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Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti.
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Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Bazı vatandaşlar, bu alanlarda kar topu oynadı.
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Arkadaşlarıyla karda eğlenen Büşra Betül, AA muhabirine, evde birkaç saatle sınırlı yağışı beklediklerini anlatarak, \"Kar yağınca kendimizi dışarıya attık. Çok mutluyuz. Karın yağması o kadar iyi geldi ki stres attık.\" dedi.
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Taner Can da birkaç saat sonra işe gideceğini belirterek, \"Kar yağışını arkadaşımla izledim. Karla oynayıp eğlendim. Uykusuz kalmama değdi.\" diye konuştu.
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Öte yandan, Antalya'da sahile örtü bırakan
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
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Antalya kent merkezine kar yağdı
Title
Antalya kent merkezine kar yağdı
Antalya'da kar şaşkınlığı: Vatandaşlar kendini dışarı attı
Antalya'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Antalya'da sahile örtü bırakan en son kar 1993'te yağmış ve 5 santimetre ölçülmüştü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı: Vatandaş saatlerdir yollarda mahsur
FOTOĞRAF 8
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İstanbul için nerdeyse 2 haftadır beklenen kar yağışı Pazar günü kentte etkisini hissettirdi.
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Bugün de yer yer tipiye dönüşen kar nedeniyle ana yollarda ulaşım sorunları yaşandı.
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Günler öncesinden uyarıların yapılmasına karşın, aniden bastıran karın üzerine yapılan tuzlama yetersiz kaldı.
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Birçok anayolda ulaşım problemi yaşanırken, gecenin geç saatleri olmasına rağmen trafik yoğunluğu da yüzde 90'lara ulaştı.
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı: Vatandaş saatlerdir yollarda mahsur
İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşanan ulaşım sorunu nedeniyle trafikte yoğunluk yüzde 90'ı buldu. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikten dolayı yolda kalan vatandaşların esareti saatlerdir sürüyor.


Tehlikeli mesai

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