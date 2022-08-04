Gündem Bakan Koca açıkladı Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde son durum
İSTANBUL

Bakan Koca açıkladı: Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangının ardından hastaların ve sağlık personelinin durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Hastalarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Koca açıkladı: Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir.

Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

Yangın sonrası Balıklı Rum Hastanesi havadan görüntülendi
OYNAT 00:59
Yangın sonrası Balıklı Rum Hastanesi havadan görüntülendi
İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, hastane yangın sonrası havadan böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimini telefonla aradı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan Balıklı Rum Hastanesi Başhekimini telefonla aradı

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde yangında can pazarı
FOTOĞRAF 11
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İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.
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Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.
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Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi.
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Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde yangında can pazarı
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane drone ile görüntülendi.
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