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Bakan Koca: Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze

Bakan Koca, Ramazan Bayramı'nı kutlamak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Hatay'a geldi. Bayram namazını Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kılan Koca daha sonra Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Koca'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal eşlik etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakıp, dua eden Koca, deprem sonrası üçüncü bayramı da Hatay'da geçirdiğini söyledi.

10:14 - 10/04/2024 Çarşamba
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bayram namazını kılıp, deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti. Koca, Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze" dedi. Koca'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal eşlik etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakıp, dua eden Koca, deprem sonrası üçüncü bayramı da Hatay'da geçirdiğini söyledi.

'Unutmamız söz konusu bile değil'

Devlet olarak hep Hatay'ın yanında olacaklarını belirten Koca, "6 Şubat depreminin üzerinden 430 gün geçti. Yaşanan felaketi unutmamız söz konusu bile değil. Hüzünlü üçüncü bayramı yaşıyoruz. Daha önceki iki hüzünlü bayramda da Hatay'ımızda olmuştum. Bayramlar, kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden her biri ana, her biri baba, bir evlat, bir kardeş, bir arkadaş olan aziz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabb'im benzer felaketleri milletimize ve insanlara göstermesin diliyorum" dedi.




#Fahrettin Koca
#Ramazan Bayramı
#Hatay
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