Bakan Koca: Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze

Devlet olarak hep Hatay'ın yanında olacaklarını belirten Koca, "6 Şubat depreminin üzerinden 430 gün geçti. Yaşanan felaketi unutmamız söz konusu bile değil. Hüzünlü üçüncü bayramı yaşıyoruz. Daha önceki iki hüzünlü bayramda da Hatay'ımızda olmuştum. Bayramlar, kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden her biri ana, her biri baba, bir evlat, bir kardeş, bir arkadaş olan aziz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabb'im benzer felaketleri milletimize ve insanlara göstermesin diliyorum" dedi.