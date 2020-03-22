Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara dikkat: İtibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüslü vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliğiyle uğraşıyor. Halkı bilgilendirme konusunda titizlikle davranılsa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter'da onlarca sahte hesap açıldı. Bu hesapların bazılarının profilinde "hayran sayfası" ya da "parodi hesap" yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor.
200 bin takipçisi olan var
Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 200 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor. Tüm bu hesapların bilgi kirliliğine yol açtığını belirten Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından Bakan Koca'nın resmi hesaplarını paylaştı. Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz diyerek uyarıda bulunuldu.
T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın resmî sosyal medya hesapları:
1⃣Twitterhttps://t.co/bIjom30vic
2⃣Instagramhttps://t.co/rj3NSOzFLe
3⃣Facebookhttps://t.co/XyMVsrVT7s
Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/5nm9FYtp74
T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın resmî sosyal medya hesapları: