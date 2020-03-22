Bakan Koca adına açılan sahte hesaplara dikkat: İtibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüslü vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliğiyle uğraşıyor. Halkı bilgilendirme konusunda titizlikle davranılsa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter'da onlarca sahte hesap açıldı. Bu hesapların bazılarının profilinde "hayran sayfası" ya da "parodi hesap" yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor.

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Twitter'da onlarca sahte hesap var.

200 bin takipçisi olan var

Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 200 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor. Tüm bu hesapların bilgi kirliliğine yol açtığını belirten Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından Bakan Koca'nın resmi hesaplarını paylaştı. Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz diyerek uyarıda bulunuldu.

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Bakan Koca'nın Twitter hesabı Bakan Koca'nın Facebook hesabı Bakan Koca'nın Instagram hesabı