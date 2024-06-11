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Bakan Koca 'Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz' diyerek paylaştı: Yasa peşlerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de bir ambulansın önünün iki kişi tarafından kesilmesine tepki gösterdi. Koca, "İki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" dedi

16:25 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 16:38 - 11/06/2024 Salı
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi anına ilişkin video paylaştı.


Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde"
ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımında, olaya ilişkin görüntüler de yer aldı.



#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
#İstanbul
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