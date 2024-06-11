Bakan Koca 'Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz' diyerek paylaştı: Yasa peşlerinde

"İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde"