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Bakan Koca: Dünya bu utanç içinde kutlama yapabilir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü. Gazze'de soykırım devam ediyor. En az 17 bin 500 insan öldürüldü. Dünya, bu utanç içinde kutlama yapabilir mi?" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:56 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

BM Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adımı olması nedeniyle, 10 Aralık tarihi bütün dünya ülkelerinde “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanıyor.

"Dünya bu utanç içinde kutlama yapabilir mi?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü. Gazze’de soykırım devam ediyor. En az 17 bin 500 insan öldürüldü. Dünya, bu utanç içinde kutlama yapabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Gazze kasapları katliam için yeni sipariş verdi: 'Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil'
Gazze kasapları katliam için yeni sipariş verdi: 'Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil'

ABD yönetimi, Gazze'de katliamın devam etmesi için 45 bin tank mermisini acilen İsrail'e ulaştırma telaşına düştü. Biden, Kongre'yi devre dışı bırakmak için 'acil durum yetkisini kullanarak' ilk parti mermilerin gönderilmesine onay verdi. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD'nin siyonistlere olan desteğine dikkat çekerek "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "İşte dün ne oldu? Sadece Amerika'nın ret oyuyla ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz, aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil” dedi.

#Fahrettin Koca
#Uluslararası İnsan Hakları Günü
#Gazze
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