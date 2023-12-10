Bakan Koca: Dünya bu utanç içinde kutlama yapabilir mi?

BM Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesi, insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adımı olması nedeniyle, 10 Aralık tarihi bütün dünya ülkelerinde “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanıyor.
"Dünya bu utanç içinde kutlama yapabilir mi?"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü. Gazze’de soykırım devam ediyor. En az 17 bin 500 insan öldürüldü. Dünya, bu utanç içinde kutlama yapabilir mi?" ifadelerini kullandı.