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İSTANBUL

Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

Ataşehir'de bulunan bir özel hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada infiale neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

İnfiale neden olan olay, 2021 yılında Ataşehir'deki özel bir hastanede meydana geldi.

Hastanede görevli personel, tedavi kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde bir personel hastanın yüzüne para atarak hakaret ederken, diğerinin ise küfrettiği görüldü.

HASTANENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu bildiren Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez."

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