Bakan Koca: Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi hizmetinden haberdar olan sayısı az

"Geçen yıl bu hizmetten 10 bin 536 kişi yararlanmış durumda. Oysa yaklaşık 900 bin insanımız hiç duymuyor. Bu sayıya az duyan ya da konuşma bozukluğu olanlar da eklenebilir. ESİM Projesi, işitme ve konuşma engellilerin, özellikle acil bir sağlık sorununda 112'ye ulaşamıyor olmaları veya hastanede muayene olurken doktorla iletişim kurmakta yaşadıkları zorlukları aşmak için hayata geçirilmiş olup, şimdi yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 18-24 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'ndayız. Bu haftayı biraz da ESİM hizmetini çevremize tanıtma haftası olarak görelim. Hizmetimize ihtiyaç duyabilecek engellilerimiz adına teşekkür ediyoru