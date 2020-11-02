Bakan Koca, enkazdan 65 saat sonra sağ çıkarılan minik Elif'in sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." ifadelerini kullandı.

ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020

GÜNDEM İzmir'deki deprem felaketinin simgesi olan minik Elif üzerine devrilen sandalye sayesinde hayatta tutunmuş

OYNAT 00:59 Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu. BiP'te paylaş

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İdil'in tedavisi de sürüyor

Öte yandan Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin hakkında da açıklama yapan Bakan Koca, "İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı

GÜNDEM İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı

FOTOĞRAF 14 İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 62. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda iğne ile kuyu kazan arama kurtarma ekipleri Perinçek ailesinin enkaz altındaki son ferdi olan 3 yaşındaki Elif bebeğe sağ salim ulaştı. Depremin 23. saatinde enkaz altından çıkartılan Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 3 çocuğunun ardından içeride kalan Elif bebeğe 62 saat sonra ulaşıldı. Titizlikle ilerleyen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ailesinin ve çalışmalarda yer alan tüm personelin de mutluluk gözyaşları döktüğü Elif bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Anne Seher Perinçek'e Elif'in yaşadığı haberini veren dayı Oğuz Dereli de gözyaşlarıyla duygularını paylaştı. Elif'in sağlığı yerinde olduğunu ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmediklerini belirten Dereli, “Kurtarmada görevli olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtulur. Hastanede olan anne ve ikizlerin sağlık durumu yerinde. Çok yakında taburcu olacaklar dedi. Elif'in dayısı Oğuz Dereli'den alınan bilgiye göre de hastanenin acil servisinde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in su içtiği ve yemek yediği öğrenildi. Ayrıca Doğanlar Apartmanı'nda Elif bebekle birlikte sağ çıkartılanların sayısı 15' yükseldi. Aynı enkazdan 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçeride kalanların sayısının ise 3 olduğu tahmin ediliyor. 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 62'inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin hangi çocuğa ait olduğu ise bilinmiyor. Saatlerin durduğu an: 14.51 İzmir'deki deprem sonrası enkaz çalışmaları sırasında çıkartılan bir çocuk saatinin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü.

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