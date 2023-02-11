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Bakan Koca: Hatay Belediye Başkanı’nı sekiz kere aradım ama açmadı

Depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarını yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Adem Metan, "Hatay Büyükşehir Belediyesi ile bir koordinasyon problemi var mı?" sorusunu sordu. Bakan Koca, Hatay Belediye Başkanı'nın sekiz kere aramasına rağmen telefonu açmadığını belirtti.

18:46 . 11/02/2023 Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yıkıcı etkileri sonrası hızlıca harekete geçildi.

Bu kapsamda arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra sağlıkçılarımız da hummalı bir çalışma yürütüyor.

Son olarak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, deprem bölgelerindeki son durumla ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Depremin ilk anından itibaren bölgede faaliyetlerini yürüten Fahrettin Koca'ya gazeteci Adem Metan "Hatay Büyükşehir Belediyesi ile bir koordinasyon problemi var mı?" sorusunu sordu.


Bakan Koca, Hatay Belediye Başkanı'nı 8 kere arayıp açmadığını belirterek şöyle konuştu:

Ben ilk geldiğim gün saat 2 gibi ancak gelebildim. Geldiğimde ilk aradığım kişilerden biri sayın belediye başkanı olmuştu. Lütfü Beyi hatta 8-9 defa aradım ulaşamamıştım. Ama iki saat sonra kendileriyle koordineye geçtim ve birlikte buradaki sorunları çözmek üzere bir arada olmamız gerektiğini telefona çıkan özel kaleme ifade ettim. 3 saat sonra da koordinasyona gelmiş oldular.

"100 yataklı sahra hastanesi kuruyoruz"

"Yurt dışından Türkiye’ye sağlık desteği geldi mi? sorusuna da cevap veren Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışından özellikle sahra hastanelerinin kurulmasıyla ilgili yoğun bir teklif geldi. Bununla ilgili de biz uygun yerleri göstermiş olduk. Mesela buraya Amerika’dan gelen bugün başlandı bir sahra hastanesi kurulumu yapılıyor. Biz de 100 yataklı bir sahra hastanesi kuracak şekilde bir plan yapıldı. Burada hem ameliyatlar yapılıyor olacak hem de laboratuvar hizmetininde verildiği bir sahra hastanesi yapılacak.

"Hasta transferi giderek azaldı"

"Bu bölgeden çok sayıda helikopterin Adana ve Mersin Şehir Hastaneleri’ne sevk edildiğini gördük. Diğer şehirlerle ilgili koordinasyon ne durumda?"
sorusuna da Bakan şu yanıtı verdi:

Bizim özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’da deprem yoğun olarak hissedildiği için hasta transferinin yoğun olduğu iller oldu. Sadece Hatay’dan Adana’ya gönderdiğimiz hasta sayısı 4200’e yükseldi. Ama giderek hasta transferi azalmış oldu.


#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Hatay
#Hatay Büyükşehir Belediyesi
30 dakika önce
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Bakan Koca: Hatay Belediye Başkanı’nı sekiz kere aradım ama açmadı
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