Bakan Koca Hatay'da Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında yürütülen uygulamaların 112 Acil Sağlık ekiplerince kesintisiz devam ettirildiğini bildirdi.
12:44 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Bakan Koca
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 112 Acil Sağlık ekiplerinin Hatay'da hastaların tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı çalışmalara ilişkin videoyu paylaştı.
Koca, bu paylaşımına,
"Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında verilen hizmetler, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce kesintisiz şekilde devam ettiriliyor. Bir şeker hastamıza haber vermesi üzerine glukometre cihazının yenisinin götürülmesi, test yapılıp ilacının teslim edilmesi örneklerden biri."
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