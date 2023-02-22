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Bakan Koca Hatay'da Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında yürütülen uygulamaların 112 Acil Sağlık ekiplerince kesintisiz devam ettirildiğini bildirdi.

12:44 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Bakan Koca

Bakan Koca

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 112 Acil Sağlık ekiplerinin Hatay'da hastaların tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı çalışmalara ilişkin videoyu paylaştı.


Koca, bu paylaşımına,
"Hatay'da daha önce evde sağlık hizmeti kapsamında verilen hizmetler, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce kesintisiz şekilde devam ettiriliyor. Bir şeker hastamıza haber vermesi üzerine glukometre cihazının yenisinin götürülmesi, test yapılıp ilacının teslim edilmesi örneklerden biri."
notunu düştü.


#112 Acil Sağlık ekipleri
#DEPREM
#evde sağlık hizmeti
#Hatay
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
39 dakika önce
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Bakan Koca Hatay'da Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı
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