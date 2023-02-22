Bakan Koca Hatay'da Acil Sağlık ekiplerinin çalışmalarını paylaştı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen sarsıcı depremler büyük yıkıma neden oldu. Vatandaşlar depremin ardından evlerini kontrol ettirmeye başladı. Öte yandan vatandaşlar evde de deprem tedbirleri alınması konusunda uyarılıyor. Pek çok kişi ise eşyalarını sabitlemek istiyor. Peki hangi eşya nasıl sabitlenir? İşte sırasıyla yapılması gerekenler...