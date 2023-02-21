Bakan Koca: Hatay'da şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya elverişli değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki su güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hatay’da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir" dedi.
14:03 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki su güvenliğine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
"Çevre sağlığı ekiplerimiz Hatay’da su güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenmeyip şebeke suyu verilen bölgelerden test için alınan numuneler Sahra Hastanesi bünyesinde kurulan laboratuvara götürüyor. Suyun kullanıma uygunluğu bu testler sonucu tespit ediliyor.
'Test sürecinde'
Hatay’da, depremden etkilenen ve şebeke suyu verilemeyen bölgelere ise, su, belediyeler tarafından tankerlerle taşınıyor. Tankerlerle getirilen suyun klorlanması ve test edilmesi işlemleri de Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı ekipleri tarafından yürütülüyor.
'İçme suyuna elverişli değil'
Elimizdeki sonuçlara göre, Hatay’da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir."
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