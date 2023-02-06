Bakan Koca: Hava ve kara ambulanslarımız bölgede koordinasyonu Hatay'dan yürütüyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Koca; '81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz' dedi.
12:02 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
'81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz.'
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