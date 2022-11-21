Bakan Koca Karkamış'taki hain saldırıyla ilgili açıklamada bulundu: İkisi ağır yedi yaralının tedavisi sürüyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Karkamış'a terör örgütünce yapılan havan topu saldırısında biri çocuk, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanan 12 yaralı taburcu oldu. 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor, 2'sinin durumu ağır. Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırının akabinde 18 ambulans, 5 UMKE Timi, toplam 84 sağlık personeli olay yerine görevlendirilmiş, acil müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere yetiştirilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. REKLAM November 21, 2022

GÜNDEM Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı