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ANKARA

Bakan Koca: Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Maymun Çiçeği hastalığı hakkında açıklama yaptı. Koca "Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı
Bakan Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Maymun Çiçeği hastalığı hakkında açıklama yaptı. Koca "Maymun Çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Dünya çiçek virüsünün bir türü olan "maymun çiçeği" hastalığını konuşuyor. Afrika kökenli virüs dünyada yayılıyor. İlk vakanın 7 Mayıs'ta görüldüğü İngiltere'nin ardından Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de de görüldü.

AVRUPA'DA VAKA SAYISI 100'Ü AŞTI

Avrupa'da toplam vaka sayısı 100'ü aşarken, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmediği aktarıldı.


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