Gündem Bakan Koca Sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
ANKARA

Bakan Koca: Sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Hekim eksiği olan yerler ve uzmanlık dallarında etkin hizmet sunmak amacıyla 2023 başında görevlendirmeyi planladıkları sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını, 27 bin sözleşmeli personelin 23 bin 585’ini uzman doktor, 3 bin 224’ünü doktorların oluşturduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Koca: Sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözleşmeli sağlık personelleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
”Hekim eksiği olan yerler ve uzmanlık dallarında etkin hizmet sunmak amacıyla 2023 başında görevlendirmeyi planladığımız sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 bin sözleşmeli personelin 23 bin 585’ini uzman doktor, 3 bin 224’ünü doktorlar oluşturuyor.”

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