Bakan Koca: Sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sözleşmeli sağlık personelleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

”Hekim eksiği olan yerler ve uzmanlık dallarında etkin hizmet sunmak amacıyla 2023 başında görevlendirmeyi planladığımız sözleşmeli sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 bin sözleşmeli personelin 23 bin 585’ini uzman doktor, 3 bin 224’ünü doktorlar oluşturuyor.”

HEKİM EKSİĞİ OLAN YERLER ve uzmanlık dallarında etkin hizmet sunmak amacıyla 2023 başında görevlendirmeyi planladığımız SÖZLEŞMELİ sağlık personeliyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 27 BİN sözleşmeli personelin 23.585’ini UZMAN doktor, 3.224’ünü doktorlar oluşturuyor. REKLAM December 6, 2022

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