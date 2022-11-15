Bakan Koca: Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralı sayısı 58'e ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bombalı terör saldırısında yaralanan 81 kişinin sağlık durumuna ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

81 YARALININ SAĞLIK DURUMU

Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 15, 2022

Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor" dedi.

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OYNAT 01:36 İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

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OYNAT 02:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Failler hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Kalleş saldırının faillerini yakalamak için çalışmalar sürüyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. BiP'te paylaş

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