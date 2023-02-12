Bakan Koca 'Umut hep var diyerek' duyurdu: 150. saatte enkazdan sağ kurtarıldı

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Depremde 150. saat mucizesi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazda kalan canlara umut oluyor.
Koca, sosyal medya hesabından, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da, müftülüğün yanındaki bir binanın enkazından ekiplerin kurtardığı kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.
Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.