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Bakan Koca 'Umut hep var diyerek' duyurdu: 150. saatte enkazdan sağ kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları kapsamında felaketin 150. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaşarak, "Umut hep var" ifadesini kullandı.

10:44 . 12/02/2023 Pazar
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Depremde 150. saat mucizesi

Depremde 150. saat mucizesi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazda kalan canlara umut oluyor.

Koca, sosyal medya hesabından, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da, müftülüğün yanındaki bir binanın enkazından ekiplerin kurtardığı kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında,
"150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!"
ifadelerine yer verdi.

Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.



#Besni
#deprem
#Sağlık Bakanlığı
28 dakika önce
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Bakan Koca 'Umut hep var diyerek' duyurdu: 150. saatte enkazdan sağ kurtarıldı
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