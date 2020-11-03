Bakan Koca'dan Ayda paylaşımı: Ve 91 saat sonra tekrar aramızda

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu öğrenildi. Çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı" dedi.
Sağlık durumu merak edilen minik Ayda'nın hastaneye götürülürken çekilen videosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşıldı. Bakan Koca o görüntüleri "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!" sözleriyle paylaştı.
Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda! pic.twitter.com/SCDCsEZ6YS
Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda! pic.twitter.com/SCDCsEZ6YS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020
Ayrıca sağlık görevlilerine acıktığını söyleyen minik Ayda, köfte ve ayran istedi.
Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw
Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020