Bakan Koca'dan Ayda paylaşımı: Ve 91 saat sonra tekrar aramızda

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu öğrenildi. Çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı" dedi.

GÜNDEM Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı

Sağlık durumu merak edilen minik Ayda'nın hastaneye götürülürken çekilen videosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşıldı. Bakan Koca o görüntüleri "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!" sözleriyle paylaştı.

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Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda! pic.twitter.com/SCDCsEZ6YS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020

OYNAT 01:59 91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda bebek uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. BiP'te paylaş

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Ayrıca sağlık görevlilerine acıktığını söyleyen minik Ayda, köfte ve ayran istedi.

Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor. pic.twitter.com/nhMV2SPlnw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020