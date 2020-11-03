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Gündem Bakan Kocadan Ayda paylaşımı Ve 91 saat sonra tekrar aramızda
İZMİR

Bakan Koca'dan Ayda paylaşımı: Ve 91 saat sonra tekrar aramızda

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ çıkarıldı. Milyonların umudunu yeşerten gelişmenin ardından sağlık durumu merak edilen Ayda'nın ambulans içindeki ilk anlarıyla ilgili iki videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!" ifadelerini kullandı. Ayrıca sağlık görevlilerine acıktığını söyleyen minik Ayda, köfte ve ayran istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Minik Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minik Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından minik Ayda sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın annesinin de enkazın altında olduğu öğrenildi. Çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı" dedi.

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı
GÜNDEM
Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı

Sağlık durumu merak edilen minik Ayda'nın hastaneye götürülürken çekilen videosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşıldı. Bakan Koca o görüntüleri "Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda!" sözleriyle paylaştı.

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.

91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
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91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayda bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda bebek uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
Ayrıca sağlık görevlilerine acıktığını söyleyen minik Ayda, köfte ve ayran istedi.

Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
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Minik Ayda'nın sedyede 'anne' diye seslendiği o an
İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra mucize eseri canlı kurtarılan Ayda bebeğin sedyede 'anne' diye seslendiği o an böyle kaydedildi.
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