Gündem Bakan Kocadan sonra İstanbul için bir uyarı da Vali Yerlikayadan
İSTANBUL

Bakan Koca'dan sonra İstanbul için bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son 10 günde İstanbul’da vaka sayılarında 5 kata yakın artış olduğuna ilişkin yapmış olduğu açıklamadan sonra bir uyarı da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, vatandaşlara üçüncü doz hatırlatma aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kocadan sonra İstanbul için bir uyarı da Vali Yerlikayadan
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Vali Yerlikaya Bakan Koca'nın twitini alıntılayarak "Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte! Omicron’a karşı 3. DOZ HATIRLATMA AŞISINI mutlaka yaptıralım️ VİRÜS’teki güç kaybına değil, MASKE’mize güvenelim; SOSYAL MESAFE’mize dikkat edelim" paylaşımı yaptı.

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