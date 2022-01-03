Bakan Koca'dan sonra İstanbul için bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan

Vali Yerlikaya Bakan Koca'nın twitini alıntılayarak "Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte! Omicron’a karşı 3. DOZ HATIRLATMA AŞISINI mutlaka yaptıralım️ VİRÜS’teki güç kaybına değil, MASKE’mize güvenelim; SOSYAL MESAFE’mize dikkat edelim" paylaşımı yaptı.

Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte❗️#Omicron’a karşı 3. DOZ HATIRLATMA AŞISINI mutlaka yaptıralım‼️



VİRÜS’teki güç kaybına değil, MASKE’mize güvenelim;

SOSYAL MESAFE’mize dikkat edelim😷↔️🧴 https://t.co/ogonlSW1GV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2022

KORONAVİRÜS Bakan Koca madde madde uyardı: Omicron'a karşı ne yapmalı?