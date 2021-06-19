Bakan Kurum: 11 günde 4 bin 202 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliğine ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ettiklerini aktaran Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde de 356 metreküp ile toplamda 4 bin 202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" ifadelerini kullandı.

Kurum, 18 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1361, Kocaeli 298, Bursa 132, Tekirdağ'da 152, Balıkesir'de 416, Çanakkale 348, Yalova'da ise 1495 metreküp müsilajın 255 bölgedeki çalışmalarla temizlediklerini vurguladı.

Mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası

Denetim çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerine işaret eden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

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"Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 396 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 835 bin lira idari para cezası uyguladık.

GÜNDEM Bakan Kurum'dan müsilaj temizliği açıklaması: 8 işletmeye kapatma cezası verdik

"Salı günü projemizi başlatacağız"

Marmara Denizi'mizin temizliğinde, sahada 1.550 arkadaşımızla çalışıyoruz.

İstanbul Üniversitesi ile, organik bakteriyle deniz yüzeyindeki müsilajın ayrışmasına dair çalışma yürütüyoruz. Salı günü denizimizde, iki yerde oksijen seviyesini artıracak projemizi başlatacağız.

Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız çerçevesinde, sahada gece gündüz demeden el birliğiyle çalışıyoruz.

#MarmaraHepimizin anlayışıyla hareket ediyoruz."

1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimize ara vermeden ve her gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz.



Müsilaj temizliğimizin on birinci gününde de 356 m³ ile toplamda 4⃣.2⃣0⃣2⃣ m³ müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. 🌊 #MarmaraHepimizin REKLAM June 19, 2021

GÜNDEM Deniz salyası fırsata çevrildi: Müsilaj gübre oldu

FOTOĞRAF 12 Rize’de sabah saatlerinde vatandaşın denizin üzerinde gördüğü yoğun kabarcıklar paniğe neden oldu. Gündemde olan Marmara Denizi’ndeki müsilaj nedeniyle korkan Rizeliler durumu hemen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerine haber verdi. Üniversiteye ait Karadeniz Araştırma Gemisi bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Denizin üzerinden ve dalgıçlar vasıtasıyla denizin içerisinden çeşitli numuneler alındı. İlk belirlemelere göre ise denizin üzerinde oluşan katmanın sadece rüzgardan kaynaklı oluşan dalga ve denize akan derenin köpüğünden kaynaklı oluşan baloncuklar olduğu gözlemlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, ilk bulgulara göre denizin üzerinde halkı tedirgin eden görüntünün dalgadan oluşan köpüklerden ibaret olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ertuğrul Ağırbaş “Üniversitemize gelen ihbar üzerine balıkçı barınağında çekilen bir fotoğraf üzerine Karadeniz Araştırma Gemimizle beraber denizdeki durumu incelemek için bir çalıştırma gerçekleştirdik. Yaptığımız incelemelerde ede ettiğimiz bilgiler ile durumun deniz salyası olmadığı ve denizdeki dalgalanmadan dolayı köpüklenme olduğu tanısına vardık. Ancak aldığımız numuneleri laboratuvarda test ederek daha sağlıklı sonuçlar elde edeceğiz” dedi. Üniversitenin 2014 yılından bu yana kendisine ait Karadeniz Araştırma Gemisi ile bölgede çalışmalarını titizlikle devem ettiğini dile getiren Ağırbaş “Arazide yaptığımız saha çalışmalarında deniz suyu sıcaklığı ve oksijen derecesine baktık. Şu an deniz sıcaklığı 20-21 santigrat derece durumunda. Oksijen seviyesi ise 8 mglt altına hiç düşmedi. Bölge itibarıyla çay ve fındık üretiminin yapıldığı bir bölgede bulunmaktayız. Dolayısıyla bazı dönemlerde gübrelemelere bağlı olarak azot ve fosfat gibi bazı bileşiklerin yüksek olması muhtemel. Ancak denizde yaptığımız kendi ölçümlerimizde bu bulguları hiçbir zaman redfield olayı dediğimiz 16 N1 oranı üzerinde azot ve fosfata rastlamadık. Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak denizel ekosistemler sahip oldukları dinamiklerle birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Bu canlılar içerisinde en önemlisi fitoplankton dediğimiz birinci üretici canlı çeşidi olarak karşımıza çıkmakta. Bunlar denizel ortamda organik maddenin üretiminden sorumlu olan ana üreticiler olarak ve aynı zamanda dünyanın ihtiyacı olan oksijeni üreten en büyük canlı grubudur. Fakat bunlar üzerindeki baskılar her geçen gün artmakta. Bunlardan en önemlisi deniz sıcaklığının artmasıdır. Bunun gibi birçok etken bulunmakta” ifadelerini kullandı. Yapısal bakımdan Karadeniz’in Marmara Denizi ile kıyaslandığında yapısal olarak var olan farklılıklar nedeniyle müsilajın olma ihtimalinin az olduğunun altını çizen Ağırbaş “Marmara Denizindeki salya problemi her geçen gün artmakta. Marmara’ya göre Karadeniz’i değerlendirdiğimiz zaman, Karadeniz yapısı itibariyle dünyanın en büyük anoksik havzalarından birisi. Ancak dalgaya açık olması ve bölgede özellikle Rize ve Artvin tarafında yoğun sanayi atığının olmaması böyle bir riski şu an için taşımamakta. Fakat önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin çok daha hissedeceğimiz aşikâr. Dolayısıyla bizim bu noktada hep birlikle yerel yönetimle, üniversitemizle, STK’lar ile bu anlamda çözüm üretmek amacıyla bütün paydaşlarıyla bir araya gelmemiz gerekiyor. Üniversiteler bildiğiniz üzere bulundukları bölgeye hizmet olarak ön plana çıkmakta. Yaptığımız çalışmalarla da bunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. RTEÜ Teknik Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Tolga Akdemir de deniz altında yapılan çalışma neticesinde ilk belirlemelere göre müsilaj adına hiçbir bulguya rastlanamadıklarını söyledi. Müsilajın deniz canlılarına yönelik etkilerinden bahseden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç ise deniz salyası olarak adlandırılan müsilajın deniz canlılarını tüketmeye engel olmadığını dile getirerek “Son günlerde Marmara Denizinde yaygın olarak görülen müsilaj, zaman zaman Karadeniz’de de önceki yıllardan beri özellikle mayıs aylarının sonunda, haziran aylarının başlarında görülmekte. Bugün küçük bir örneğini arkadaşlarımız burada inceleyecekler. Yalnız benim burada özellikle söylemek istediğim su ürünleri tüketimi ve balıklar açısından müsilaj ile ilgili herhangi bir sorun olmadığından bahsetmek istiyorum. Tüketicilerimiz rahatlıkla balıklarımızı tüketebilirler. Müsilajın balıklar üzerinde bir yan etkisi veya insanlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu konuyu özellikle belirtmek isterim” dedi. Rize'de müsilaj paniği: Denizde gören vatandaşlar yetkililere haber verdi Marmara Denizi'nde mart ayından bu yana giderek yayılan, balıkçılık faaliyetlerini durduran ve halkta tedirginliğe neden olan müsilaj Rize'de de paniğe yol açtı. Vatandaşların denizin üzerinde görerek müsilaj zannettiği katmanı inceleyen uzmanlardan iç rahatlatan bir açıklama geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi uzmanları, katmanın dalgadan kaynaklı kabarcık olduğunu belirledi. BiP'te paylaş

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