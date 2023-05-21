Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

96 MİLYAR TL EKONOMİK KAZANÇ

Ayrıca Bakan Kurum'un paylaştığı bilgilendirme grafiğine göre, Sıfır Atık'ta geri kazanım oranı 2017'de yüzde 13, 2021'de 27,2, 2022'de ise yüzde 30,13 olarak gerçekleşti ve 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı. Proje başlangıcından bu yana 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal, 10,2 milyon ton organik ve geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklarla 432 milyon ağaç kurtarılırken 717 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. Proje kapsamında 108 milyon varil petrol tasarrufu ile 703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı ve 4,9 milyon ton sera gazı salınımı önlendi.