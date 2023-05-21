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Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sıfır Atık Projesi'nde geri dönüşüm kazanım oranını yüzde 30'a çıkarıp 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını duyurdu.

13:50 . 21/05/2023 Pazar
DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız sınırları aşan Sıfır Atık Projemizde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geri dönüşüm kazanım oranımızı yüzde 5 artırdık, yüzde 30'a çıkardık. 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık. Bu yıl yüzde 35'e yükselteceğiz" ifadelerini kullandı. 
96 MİLYAR TL EKONOMİK KAZANÇ
Ayrıca Bakan Kurum'un paylaştığı bilgilendirme grafiğine göre, Sıfır Atık'ta geri kazanım oranı 2017'de yüzde 13, 2021'de 27,2, 2022'de ise yüzde 30,13 olarak gerçekleşti ve 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı. Proje başlangıcından bu yana 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal, 10,2 milyon ton organik ve geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklarla 432 milyon ağaç kurtarılırken 717 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. Proje kapsamında 108 milyon varil petrol tasarrufu ile 703 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı ve 4,9 milyon ton sera gazı salınımı önlendi.


#Murat Kurum
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#sıfır atık
27 dakika önce
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