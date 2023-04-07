Sıfır Atık Hareketi okuyucuyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kitaplaştırıldı. Sıfır Atık Hareketi adıyla raflarda yerini alan kitap ile Erdoğan’ın projeyle başlayan çevre mücadelesi de ilk kez okuyucuyla buluştu. Kitabın önsözünü kaleme alan Erdoğan, iklim değişikliği etkilerinin artık günlük yaşamda hissedilir hale geldiğini belirterek, “Evlatlarımızla beraber gezegenimizdeki tüm varlıklara yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak doğa değişmeden biz değişmeliyiz. Bu değişimin formülü ise Anadolu topraklarında yer alan tabiat dostu yaşam tarzında var” ifadelerini kullandı. Kitaptan elde edilecek gelir depremzedeler için kullanılacak.

BU UYKUDAN UYANALIM

Küresel ısınma nedeniyle iklim dengesi ve mevsimlerin kaybedildiğini ifade eden Erdoğan, “İnsan ve tabiat arasındaki bu yıkım–onarım ilişkisi ne zamana kadar sürer ve buradan nasıl çıkarız sorularının cevaplarını ise bilmiyoruz. Umuyorum, yıkımın hızı tabiatın kendini yenileme hızını daha fazla aşmadan bu uykudan uyanırız. Çünkü yok olan, çocuklarımızın, torunlarımızın dünyası. Onları temiz suyun, dalından kopan, toprakta yetişen doğal besinlerin, ağaçların arasında en güzel şarkıları söyleyen kuşların kalmayacağı bir geleceğe sürüklüyor olmak ne kadar büyük bir haksızlık. Hiçbirimiz bu gidişata seyirci kalamayız” değerlendirmesi yaptı.

ÇÖZÜM NOKTASINDA SAMİMİYİZ

Projenin çevre sorunları için yerelden küresele çözüm önerisi sunduğunu vurgulayan Erdoğan, “BM’nin kalkınma planlarına dahil ettiği döngüsel ekonomi modeli, yüzyıllardır yaşanan bu topraklarda bir yaşam kültürü olarak uygulanıyor. Bugün gayemiz, unutulmaya yüz tutmuş atıksız yaşam bilincini Sıfır Atık Hareketi’yle canlandırırken tecrübelerimizi dünya ile paylaşmak. Türkiye, küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının sadece yüzce 0,8’inden sorumlu. Bununla birlikte çözümün aktif parçası olmak için gereken tüm gayret ve samimiyeti gösteriyor” vurgusu yaptı. Deprem ve sel felaketi nedeniyle gönüllerin buruk olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, kitabın tüm gelirini Evim Evin Olsun Kampanyası’na bağışlayacak.

PROJEYİ ANLATAN İLK KİTAP

Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 2017’de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’nin anlatan ilk kitap olma özelliği taşıyan Sıfır Atık Hareketi’nin editörlüğünü Sümeyra Kılınç üstlendi. Türkçe ve İngilizce olarak basılan kitap, “Bugünkü Noktaya Nasıl Geldik?”, Ortak Geleceğimizi Tehdit Eden Sorunlar: İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilikte Azalma ve Atıklar”, Türkiye’den Küresele Sıfır Atık Projesi” ve “Sıfır Atık Hareketi’nin Kazanımları Neler Oldu?” başlıklı dört bölümden oluşuyor. Kitabın son bölümünde ise Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesi kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmalarına ilişkin fotoğrafları yer alıyor.











