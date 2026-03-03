Bakan Kurum: 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dün, deprem bölgesindeki 455 bin konuta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekip arkadaşlarımızla inandık, çalıştık, başardık. Bugün de 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız, başaracağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye-Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Yüzyılın Konut Projesi'nin, 6 Şubat sonrası başlatılan asrın inşasının 81 ildeki yansıması olduğunu belirtti.
Türkiye'nin asrın inşasıyla tüm dünyaya örnek olacak bir dirayeti ortaya koyduğuna işaret eden Kurum, deprem bölgesiyle bağı bir an olsun koparmadan, adeta bir şefkat koridoru oluşturduklarını, yaraları sarmayı da yeniden dimdik ayağa kalkmayı da başardıklarını dile getirdi.
Depremden etkilenen 11 ilde, 4 bin 333 köyde, 3 bin 481 şantiyede çalıştıklarını anımsatan Kurum, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle beraber emsalsiz bir yeniden inşa seferberliğine imza attıklarını vurguladı.
Devletin, bir yandan anne şefkatiyle bu yuvaları çoğaltırken, bir yandan da baba dirayetiyle vatandaşların yanında dimdik durduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
"Hayaller ertelenmeyecek"
Kurum, duruşlarının net, siyaset anlayışlarının esasının eser ve hizmet olduğunu belirterek, şöyle konuştu: