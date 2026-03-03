Bakan Kurum: 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız

"Bugün Türkiye'nin sözü tüm dünyada dikkate alınıyorsa bütün küresel belirsizliklere rağmen Türkiye halen en güvenli limansa, deprem bölgesinde iki yılda 455 bin konutu bitiyor ve hemen ardından 81 ilde 500 bin konut üretecek Yüzyılın Konut Projesi başlatıyorsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesindedir. Dün, deprem bölgesindeki 455 bin konuta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekip arkadaşlarımızla inandık, çalıştık, başardık. Bugün de 500 bin yeni yuvamız için çalışacağız, başaracağız. Allah'ın izniyle tüm bu sosyal konutlarımız bitecek, hayaller ertelenmeyecek, gelecek beklentileri bir an önce karşılanacak ve işin sonunda da milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak"