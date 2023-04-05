Bakan Kurum: Cumhur İttifakı olarak biz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için ant içtik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi temasta bulunmak ve “Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni”ne katılmak için Sivas’a geldi. Bakan Kurum, Sivas Valiliği ve Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra tören alanında vatandaşlara hitap etti.

Türkiye’nin son zamanlarda doğal afetlerle bir sınav verdiğini ifade eden Bakan Kurum, “Emin olun ki; dünyanın neresine giderseniz gidin, bu kadar kısa zamanda afete müdahale eden afetin yaralarının sarılması için canla başla çalışan hiçbir ülke yok. Afetin ilk anından itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm şehirlerde depremzede kardeşlerinin yanında olan, hiçbir kardeşini açta, açıkta bırakmayan, afetten sadece 20 gün sonra ilk temellerini attan ve bir yıl içerisinde yapılacak 319 bin konutun temellerini iki ay içerisinde atacağız deyip, toplamda 650 bin güvenli yuvayı inşa edecek hiçbir ülke bulamazsınız. İşte o ülkenin adı Türkiye’dir. Bu söz, 55 günde 70 bin konutun yapımına başlayan güçlü Türkiye’nin sözüdür! Büyük Türkiye’nin sözüdür! Türkiye’de 20 yılda 5 milyon yeni yuva kuran, 20 yılda şehircilikte bu ülkeye çağ atlatan Liderimiz, Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür!” diye konuştu.





“İki büyük dava insanını, devlet adamını rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum”





Bakan Kurum, Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14’üncü yıl dönümünde memleketi Sivas’ta anarak, “Sivas zor günlerin insanı, dava adamı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun memleketi. 25 Mart vefatının yıl dönümüydü. Sivaslı kardeşlerimiz vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen her zaman rahmetlinin anılarını yad ettiler. Ona yakışacak şekilde Sivas’ta onu teslim ettiler. Yine bugün 4 Nisan. Ülkücü Hareketin mimarı, MHP’nin kurucu genel başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş Bey’in vefat yıl dönümü. Ben Sivas’ta, sizlerin huzurunda, iki büyük dava insanını, devlet adamını rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. Mekânları cennet olsun.” dedi.





“Yatırım değeri 1 milyar 800 milyon lira olan 30 dev eserimizi Sivaslı kardeşlerimize armağan ediyoruz”





Bakan Murat Kurum, bugün Sivas için coşkulu, heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, “Şehrimize yeni projelerle, yeni yatırımlarla geldik. Ne zaman Sivas’ımıza gelsek yeni bir müjdeyi, yeni bir projeyi. İşte burada kıymetli ekibimiz. Değerli çalışma arkadaşlarımızla, valimizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, il başkanımıza, teşkilatımıza, Cumhur ittifakımıza, hep birlikte karar veriyoruz ve hayata geçiriyoruz. Yine bugün de yatırım değeri 1 milyar 800 milyon lira olan 30 dev eserimizi Sivaslı kardeşlerimize armağan ediyoruz. Yine Sivas’ımızda 218 milyon liralık yatırımla yapmış olduğumuz millet bahçemizi de ilk fidanları ile buluşturuyoruz.” dedi.





“Sivas’ta 1 milyar 601 milyon lira yatırım değeriyle 746 sosyal konutumuzun da anahtarlarını teslim ediyoruz”









Sivas’ta kapalı otoparkı, şehrin trafik sorununu çözecek adımları, sokak sağlıklaştırma kale projelerinin ikinci etabının temellerini hep birlikte attıklarını belirten Bakan Kurum, “Ve yine Sivas’ta 1 milyar 591 milyon lira yatırım değeriyle merkez Yenimahalle’de TOKİ’mizde burada. Gitmediğimiz ilçemiz, mahallemiz yok. Ve TOKİ’mizle 746 sosyal konutumuzun da anahtarlarını teslim ediyoruz. Yine içme suyundan yol yapımlarına, sosyal donatı alanlarına, güneş santrali yapımına, kamu binalarından iskân konutlarımıza kadar da 28 tane eserimizin açılışını yapıyoruz, Sivaslı hemşerilerimize kazandırıyoruz. Temelini attığımız, açılışını yaptığımız tüm projelerimiz Sivas’ımız için, Sivaslı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.





“Cumhuriyet tarihinin en büyük konut yapımı olan 2 bin 700 evimizi, 13 bin 500 konutumuzu, arsaların hak sahiplerini belirliyor, 2.3 milyon metrekare büyüklüğünde 8 millet bahçesi kazandırıyoruz”





Bakan Kurum, Sivas’ta yapılan diğer projeleri anlattığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Sivas’ımızda İller Bankamızla yaptığımız 429 milyon liralık yatırıma sahip 9 projemizi hayata geçiriyoruz. 500 konutumuzu, camimizi ticaret merkezimizi, hükümet konağı ve sosyal tesislerimizin inşasını sürdürüyoruz. Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük konut yapımı olan ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ projemiz kapsamında 2 bin 700 evimizi, 13 bin 500 konutumuzu, yine bu konutları yapılacak arsalarımızın hak sahiplerini belirliyoruz. Diğer taraftan da Sivas’ımızın yeşiline yeşil katacak işte görsellerini paylaştığımız 2.3 milyon metrekare büyüklüğünde 8 tane millet bahçemizi kazandırıyoruz. Eski stattaki Millet Bahçesi’ni sizlerin hizmetine açtık. Yine Kadıburhanettin, Şarkışla ve Zara Kızılırmak Millet Bahçelerini yine tamamladık, sizlerin hizmetine sunduk. Eğriçimen ve bugün ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz merkez millet bahçelerimizin de yapımına devam ediyoruz. İnşallah bunları da bu yıl içerisinde sizlerin hizmetine sunacağız. Yine Seyfebeli ve Yüceyurt millet bahçelerimizi de en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”





“Millet bahçemize diktiğimiz her bir fidan bizim birliğimizin, beraberliğimizin temsili, şahidi olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzün dayanağı olacaktır”









Yapılan millet bahçelerinin şehre yeni nefes alanları olacağını, hem de pek çok gencin burada eğlendiği, vakit geçirdiği, faaliyetlere katıldığı, burada spor yaptığı alanlar olacağını kaydeden Bakan Kurum, “İnşallah Sivas Spor gibi Türk sporumuzun, futbolumuzun önemli bir takımına sahi olan bu şehrin insanlarına böylesi millet bahçesi yakışır. Gençlerine böylesi millet bahçeleri yakışır. Tabi burada yetişecek gençlerimiz Sivas Spor’umuzun da başarısı için terlerini dökecekler, markasına marka katacak. İşte Avrupa’daki tarihi başarılarını çok daha yukarılara taşımaya, ülkemizin yüz akı olmaya, devam edecektir. Millet bahçemize diktiğimiz her bir fidan bizim birliğimizin, beraberliğimizin temsili, şahidi olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzün dayanağı olacaktır. Çevresiyle yemyeşil Türkiye’nin bahtı ay gibi parlak teminatı olacaktır. Bu projelerimiz Sivas’ımıza hayırlı olsun.” diye konuştu.





“Millete kentsel dönüşüm sözü verdiler ve kentsel dönüşüm noktasında hiçbir proje üretmediler, üretemediler”





Muhalefetin bugüne kadar verdiği hiçbir sözü tutmadığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

“Milletimizin hizmetine koşuyoruz eserler üretiyoruz. Bu eserlerin mimarı demokrasimizin gördüğü en büyük siyaset ve devlet dehası Cumhurbaşkanımız, mazlumların lideri, genel başkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımız, liderimiz, çalışıyor, gayret ediyor ve o gayret neticesinde çalışmalarını bitiriyor eserleri bir bir hayata geçiriyor. Karşısındaki cenah ise verdiği sözleri hiçbir zaman tutmuyor. Yatırımı milletimizin, şehirlerimizin istikbali için değil, tanıtıma reklama ve kendi ikballerine yapıyorlar. Kendi gelecek kaygıları için yapıyorlar. Millete söz veriyorlar, yeşil alan sözü veriyorlar her belediyesinde yeşil alan sözü verdiler emin olun bir metrekare yeşil alan kazandırmadılar. Millete kentsel dönüşüm sözü verdiler ve kentsel dönüşüm noktasında hiçbir proje üretmediler, üretemediler. Onlar millete dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar, milletimizin geleceğiyle oynasınlar, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği ile oynamaya devam etsinler. Biz yavrularımızın istikbali için kentsel dönüşüm milletimizin canıdır dedik, malıdır dedik ve demeye de devam edeceğiz. Varsın birileri yeşil alan üretmesinler, biz şehirlerimizi millet bahçeleriyle donatmaya devam edeceğiz. Yeşil alanlarımızı kazandırmaya devam edeceğiz. Millet bahçelerine burada kazandıracağımız gençlerimize yine armağan edeceğimiz bu projeleri yapmaya devam edeceğiz.”





“55’inci günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azmede, kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir”









Bakan Kurum depremlerden etkilenen illerde yapılacak konutların hızla inşa sürecinin bitirileceğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı’nda bu cennet vatanın her köşesini, bugünden alıp çağın ötesine taşıyacak dev projelerimizi yeşil yatırımlarımızı yine sıcak yuvalarımızı vatandaşımızla birlikte yapacağız. Şimdi bize deprem bölgesindeki bunca konutu nasıl yapacaksınız diyenler var. Onlara diyoruz ki depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke. 55 bin konutu 50’nci günde, 70 bin yuvanın harcını 55’inci günde karan bu devlet 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azmede, kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir.” ifadelerini kullandı.





“Onlar ne derlerse desinler cumhur ittifakı olarak biz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için ant içtik bu noktada kararlıyız”





Bakan Kurum, daha önceki afetlerde yapılan çalışmaları hatırlatarak, “3 yıl önce depremden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ’da 25 bin konut yapacağız sözünü verdi. Yaptı mı? Yaptı. Elazığ’a gittiğinizde bu konutların yapıldığını görürsünüz. ‘Malatya’da 8 bin yeni yuva kazandıracağız’ dedi. Yaptı mı? Yaptı. Güzel İzmir’imizde kendilerinin belediyelerinin olduğu, Kılıçdaroğlu’nun da İzmir milletvekili olduğu ‘güzel İzmir’imizde 5 bin yeni yuva kuracağız’ dedik. Orada da depremden sonra gittik mahalle mahalle İzmir’de yapılması gereken ne varsa hızlı bir şekilde inşaatlarımızı yaptık. Yuvalar kuruldu mu kuruldu. Antalya’da, Muğla’da yangın çıktı biz buradaki Karadeniz de ki yangınlardan sonra endişe etmeyin devletimiz yanınızda yeni yuvalarınızı bir yılda teslim edeceğiz dedik ve gittik oralardaki anahtarları da vatandaşlarımıza teslim ettik. Evvel Allah 650 bin yuvayı da kurarız milletimize armağan ederiz. Onlar ne derlerse desinler cumhur ittifakı olarak biz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için ant içtik. Bu noktada kararlıyız. “ diye konuştu.





“İnşallah 13 Nisan’da Malatya’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, vatandaşlarımızın destekleri ve dualarıyla temellerimizi atmaya devam edeceğiz”





Bakan Kurum, konuşmalarının ardından sosyal donatıların, konaklama birimleri ve sosyal tesislerin temelinin atılacağı Kale Mahallesi’ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Ardından vatandaşlara konutlarının anahtarlarını teslim eden Bakan Kurum esnaf ziyaretinde bulunarak İstasyon Caddesi 50.yıl kavşağında gençlerle “İftara Beş Kala” programına katıldı.

Sonrasında depremin ardından Sivas’ta öğrenci yurduna yerleştirilen depremzede vatandaşlara birlikte iftar yapan Bakan Kurum, “Bugün bu depremde de TOKİ binamızda bütün vatandaşlarımız güven, huzur içerisinde oturuyor. Hiçbir kardeşimizin burnu bile kanamadı. Ve aynı anlayışla şimdi 11 ilimizi eş zamanlı depremin üzerinden 22 gün geçti biz sözleşmelerimizi imzaladık. 11 ilimizde eş zamanlı, ilk önce geçici barınma ihtiyaçlarını, çadır kentlerimizi, buradan konteyner kentlere geçişi ve eş zamanlı olarak TOKİ’mizle 11 ilimizde inşaat sürecini yürütüyoruz. İnşaatı da yaparken orada illerimizin demografık yapısı, kültürü, sosyolojisi, oradaki ihtiyaç neyse o ihtiyacı giderecek anlayışla eş zamanlı 11 ilimizde çalışıyoruz. İnşallah ayın 13’ünde de Malatya’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, vatandaşlarımızın destekleri ve dualarıyla temellerimizi atmaya devam edeceğiz. Burada da söz verdiğimiz gibi konutlarımıza sizleri en hızlı şekilde yerleştireceğiz.” diye konuştu.



