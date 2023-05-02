Bakan Kurum depremzede çocuklarla maç yapacak: Müsabakada Arda Turan ve Volkan Demirel teknik direktörlük yapacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için Bakan Murat Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.