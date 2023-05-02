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Bakan Kurum depremzede çocuklarla maç yapacak: Müsabakada Arda Turan ve Volkan Demirel teknik direktörlük yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede çocuklarla futbol maçı yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonda depremden sonra İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla birlikte oynayacak. Takımların teknik direktörlüğünü, Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yapacak.

22:39 . 2/05/2023 Salı
AA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için Bakan Murat Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremden sonra İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk,
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapacak.
Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu takımında yer alacak.

Takımların teknik direktörlüğünü, Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yapacak.

Karşılaşmada, Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Batefimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Serkan Asan, Kağan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi ve Burak Özdemir'in de aralarında bulunduğu futbolcular, yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak.

TRT Spor ve A Spor ekranlarından canlı yayımlanacak özel karşılaşmayı, birçok kritik müsabakada düdük çalan, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.


#Murat Kurum
#Futbol maçı
#Depremzede çocuklar
#Arda Turan
#Volkan Demirel
#Cüneyt Çakır
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