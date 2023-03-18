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Bakan Kurum Elazığ'da konuştu: 'Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık'

Elazığ AFAD Müdürlüğü İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyleyen Kurum, 301 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak veya orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

18:38 . 18/03/2023 Cumartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ AFAD Müdürlüğü İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık, tamamlamak üzereyiz" dedi. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte çalışmaları yürütüyor. Enkaz kaldırma süreçleri, çadır kent yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çadır kurulum süreçlerini koordineli bir şekilde yürüttük. Bu çerçevede tüm illerimizde devletimizin 2.5 milyondan fazla vatandaşımızın iskanını sağlıyor. Önümüzdeki 1.5 ay içerisinde vatandaşlarımızı konteyner kent alanlarına, çelikten yaptığımız yapılara yerleştirme sürecini yürütüyor olacağız. Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık, tamamlamak üzereyiz. Depremden etkilenen illerimizde 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık ve içerisinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. 34 bin konutun inşası başladı.

En doğru, en sağlam zeminde bu depremde de gördük ki hem yapı tekniği açısından hem zemin açısından bu konutlarımıza hiçbir zarar gelmedi. En doğru alanı hep birlikte istişare ettik, hızlı bir şekilde yapım sürecini yürüteceğiz. Ne söz verildiyse o sözlerin tutulduğunu çok iyi bilirler. Nasıl vatandaşlarımıza söz verdiysek aynı anlayışla bu çalışmaları yapacağız. 1 yıl içerisinde vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirme hedefiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz. Yüklenici firmalara da destek paketini bu projeyi açıkladık. Müteahhitlerimize de ilk kez teşvik veriyoruz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.

"Kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz"

Kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz. Yüklenici firmalara da destek paketini bu projeyi açıkladık. Müteahhitlerimize de ilk kez teşvik veriyoruz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 1 yılda 2 milyona yakın araç kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 1 yılda 2 milyona yakın araç kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni ile Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bir asır önce burada yedi düvele karşı bedenlerimizi set yapmıştık'' ifadelerini kullandı. '1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu başta olmak üzere eserlerimizle bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz' diyen Erdoğan, ''Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 tüneli, 644 metrelik T-1A tüneli, 1355 metrelik T-2 tüneli ve 792 metrelik T-3 tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor'' ifadelerini kullandı.



#Elazığ
#Bakan Kurum
#hasar tespit çalışmaları
42 dakika önce
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