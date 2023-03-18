Bakan Kurum Elazığ'da konuştu: 'Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ AFAD Müdürlüğü İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık, tamamlamak üzereyiz" dedi. Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte çalışmaları yürütüyor. Enkaz kaldırma süreçleri, çadır kent yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çadır kurulum süreçlerini koordineli bir şekilde yürüttük. Bu çerçevede tüm illerimizde devletimizin 2.5 milyondan fazla vatandaşımızın iskanını sağlıyor. Önümüzdeki 1.5 ay içerisinde vatandaşlarımızı konteyner kent alanlarına, çelikten yaptığımız yapılara yerleştirme sürecini yürütüyor olacağız. Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık, tamamlamak üzereyiz. Depremden etkilenen illerimizde 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık ve içerisinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın yıkılacak, acil yıkılacak veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. 34 bin konutun inşası başladı.

En doğru, en sağlam zeminde bu depremde de gördük ki hem yapı tekniği açısından hem zemin açısından bu konutlarımıza hiçbir zarar gelmedi. En doğru alanı hep birlikte istişare ettik, hızlı bir şekilde yapım sürecini yürüteceğiz. Ne söz verildiyse o sözlerin tutulduğunu çok iyi bilirler. Nasıl vatandaşlarımıza söz verdiysek aynı anlayışla bu çalışmaları yapacağız. 1 yıl içerisinde vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirme hedefiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz. Yüklenici firmalara da destek paketini bu projeyi açıkladık. Müteahhitlerimize de ilk kez teşvik veriyoruz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.

"Kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz"

Kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz. Yüklenici firmalara da destek paketini bu projeyi açıkladık. Müteahhitlerimize de ilk kez teşvik veriyoruz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz."







