Bakan Kurum: Hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da inşa edilecek yeni Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Hangi partiden olursa olsun milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyor, birlikte çaba sarf ediyoruz. İstanbul’la görüşüyor, beklenen İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili atılması gereken adımları hatırlatıyor, bizim de sahada olduğumuzu ifade ediyoruz. İzmir’le görüşüyor; bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi’ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Ankara’yla istişare ediyor; başkentimizin acil ve stratejik ihtiyaçlarına dair görüşlerimizi belirtiyor; bir Ankaralı olarak her konuda Ankara’nın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.
“Sorumluluk sahibi herkesle istişare ediyoruz”
“Parti ayırt etmeden belediye başkanlarımızla görüşüyoruz"
“Mesele milletse gerisi teferruattır”
Türkiye’nin en büyük adalet sarayı
Ankara Adalet Sarayı Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Yatay mimari ile inşa edilecek proje, hukuk, başsavcılık, ceza ve icra olarak 4 ana bloktan oluşuyor. 588 duruşma salonu, 810 hakim odası, 756 mahkeme kalemi odası, 572 Cumhuriyet savcısı odası, bin 968 araçlık açık ve 2 bin 212 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Çatıya kurulacak bin 335 güneş paneliyle binalar kendi enerjisini kendileri üretecek. B sınıfı enerji kimliği sertifikasına sahip olacak binaların çatısı titanyum çinko kaplama dış cephesi ise alüminyum giydirme cam ve doğal taş kaplama olacak. Proje 2027 yılında tamamlanacak.
“Sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle donatılacak"
Ankara Adalet Sarayı’nın çevreci ve sıfır atıklı uyumlu olacağına işaret eden Bakan Kurum şu bilgileri paylaştı: Adalet sarayını başkentimizin kalbinde inşa ediyoruz. 312 bin metrekarelik alanda yapılacak başsavcılık, hukuk, ceza ve icra binalarıyla; toplam 746 bin metrekarelik inşaat alanıyla, Türkiye'nin en geniş kapalı alanına sahip adliyesi burası olacak. Yine 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık açık ve kapalı otoparkı, yatay mimari anlayışıyla zemin artı 5 kat olarak tasarladığımız bu bina yüksek teknolojiyle, verimli enerji, yalıtımlı, iklim değişikliğine duyarlı sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle donatılacak. Yeni adalet sarayımızı 2027 yılının ilk yarısında tamamlayarak başkentimize, milletimize armağan edeceğiz.