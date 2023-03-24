Bakan Kurum 'Hatay için hemen şimdi' diyerek duyurdu: Afet konutları için bugün temel atılıyor

Bakan Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki iftar programında yaptığı açıklamada "Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız." dedi. "Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine seslenerek, "Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki konteyner kentte düzenlenen iftar programında konuştu. Devletin tüm kurumlarının yanı sıra vakıfların, hayırseverlerin ve gönüllülerin deprem bölgesinde ilk günden beri çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu Ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’ne katıldı. Erdoğan, "Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak. Tüm afetlerde olduğu gibi yıkılan her binayı yeniden yapacağız" dedi.
İnsani yardım gönüllüsü Yusuf İslam Yeşil, şubat ayının ilk haftası meydana gelen yıkıcı depremlerde Hatay’da yaşayan annesini kaybetti. Afetin yaşandığı ilk dakikalarda İstanbul’dan memleketine yola çıkan Yeşil, enkaz altındaki annesinden ses gelmeyince, kendini onlarca insanı kurtarmaya adadı. Genç adam, annesini 3. günün sonunda yıkılan evlerinin altından çıkararak defnetti. Fetih Vakfı Başkan Vekilliği görevini de yürüten Yusuf İslam Yeşil, bölgede 20 güne yakın başta arama kurtarma olmak üzere depremzedelerin barınma, giyim ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalara katıldı.
Karadeniz Holding tarafından Hatay’a gönderilen Rauf Bey gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Gemi Kurtaran' isimli gemi tarafından yedeklenip, bugün Yalova’dan yola çıktı. Lifeship Rauf Bey'de 2 bin kişi konaklayabilecek. Holding, Lifeship Süheyla Sultan'ı da daha önce Hatay'a göndermişti.