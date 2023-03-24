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Bakan Kurum 'Hatay için hemen şimdi' diyerek duyurdu: Afet konutları için bugün temel atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Hatay’da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz. 3 bin 112’si Hatay’da olacak, temeli atılan konut sayımız 22 bin 464’e yükselecek" dedi.

10:54 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Kurum

Bakan Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatay için hemen şimdi! Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay’da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz. 3 bin 112’si Hatay’da olacak, temeli atılan konut sayımız 22 bin 464’e yükselecek. Hatay’ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız!"






#Hatay
#Murat Kurum
#Recep Tayyip Erdoğan
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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