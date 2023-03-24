Bakan Kurum 'Hatay için hemen şimdi' diyerek duyurdu: Afet konutları için bugün temel atılıyor

"Hatay için hemen şimdi! Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay’da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz. 3 bin 112’si Hatay’da olacak, temeli atılan konut sayımız 22 bin 464’e yükselecek. Hatay’ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız!"