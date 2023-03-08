Bakan Kurum: İstanbul'da taşınacak bir buçuk milyon konut için rezerv alan tespitini yaptık

"Örneğin Esenler'deki askeri alanın kuzeyini MSB ile konuştuk orası rezerv alanı olacak. Allah göstermesin herhangi bir afette toplanma alanı olacak, donatıları sunmak zorundasınız. Bu devletin görevidir. Beş yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Mesela Kayaşehir'de bitirdiğimiz dairelerden verdik. Boşalttığımız alana otopark, yeşil alan yaptık. İlave finans desteklerini de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. İstanbul'u tek başına değerlendiremezsiniz. Egemenliği ilgilendiren bir konu bu. İstanbul'u düşünürken Marmara'yı birlikte düşünmek zorundasınız. Sanayi nerede olması gerekiyorsa mekânsal planı ortaya koyacağız. İstanbul'daki sanayiyi güçlendirme adımını atmalıyız."