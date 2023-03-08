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Bakan Kurum: İstanbul'da taşınacak bir buçuk milyon konut için rezerv alan tespitini yaptık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beklenen İstanbul depremiyle ilgili yapılan hazırlıklarla ilgili konuştu. Bir buçuk milyon konutun riskli olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Rezerv alanı tespitimizi yaptık. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak." dedi. Bakan Kurum, bu sürecin beş yıl içinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

23:02 . 8/03/2023 Çarşamba
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremine yapılan hazırlığı CNN Türk ekranlarında anlattı.


Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve İstanbul'un da bu riski taşıyan kentlerden biri olduğunu belirten Bakan Kurum,
"1994'te Cumhurbaşkanımız sosyal konut anlayışını başlattı. Tüm Türkiye'ye yaydı. 1 milyon 180 bin sosyal konutun yapımını yaptık, teslim ettik. 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Bunlarla potansiyeli ve anlayışı anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'da 39 ilçede 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı, 93 bin konutun devam ediyor."
dedi.

'Rezerv alanı tespitimizi yaptık'


3.3 milyon konut yapılarak vatandaşların can ve mal kaybının emniyete alındığını söyleyen Bakan Kurum,
"Yapıların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik. 2035'e kadar dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz. Cumartesi de Hazine ve Maliye Bakanlığımızla başka destekleri de açıklayacağız. Rezerv alanı tespitimizi yaptık. Detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak."
ifadelerini kullandı.

'Beş yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz'


Bakan Kurum,
"Örneğin Esenler'deki askeri alanın kuzeyini MSB ile konuştuk orası rezerv alanı olacak. Allah göstermesin herhangi bir afette toplanma alanı olacak, donatıları sunmak zorundasınız. Bu devletin görevidir. Beş yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Mesela Kayaşehir'de bitirdiğimiz dairelerden verdik. Boşalttığımız alana otopark, yeşil alan yaptık. İlave finans desteklerini de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. İstanbul'u tek başına değerlendiremezsiniz. Egemenliği ilgilendiren bir konu bu. İstanbul'u düşünürken Marmara'yı birlikte düşünmek zorundasınız. Sanayi nerede olması gerekiyorsa mekânsal planı ortaya koyacağız. İstanbul'daki sanayiyi güçlendirme adımını atmalıyız."
diye konuştu.

#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#İstanbul
#Kahramanmaraş
#Deprem
1 saat önce
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