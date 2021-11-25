Gündem Bakan Kurum İzmirlileri konut teslim törenine davet etti Bir yılda tamamlandı yarın teslim edilecek
İZMİR

Bakan Kurum İzmirlileri konut teslim törenine davet etti: Bir yılda tamamlandı yarın teslim edilecek

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar bir yılda tamamlandı. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın yapılacak tören için sosyal medyadan bir video paylaştı. Heyecanı gözlerinden okunan Kurum, "Bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Kurum İzmirlileri konut teslim törenine davet etti: Bir yılda tamamlandı yarın teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Türkiye 30 Ekim 2020'de İzmir depremiyle sarsıldı. Türkiye'yi yasa boğan depremde 117 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişinin yuvası zarar gördü. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için düğmeye basıldı. Aradan geçen 1 yıl gibi kısa bir sürede, 7 farklı proje bölgesinde yürütülen çalışmaların büyük çoğunluğu tamamlandı.

KONUTLAR TÖRENLE TESLİM EDİLECEK

Bu kapsamda 26 Kasım Cuma yani yarın, tamamlanan 596 konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın yapılacak tören için sosyal medyadan bir video paylaştı.

"YENİ YUVALARINA KAVUŞTURMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, videoda şu ifadeleri kullandı: "Bugün ülkemize, milletimize, siz, İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesi özel bir günde, bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

"ACIMIZ HALA TAZE"

Hüzünlüyüz! Geçtiğimiz yıl İzmir’de yaşadığımız depremde kaybettiğimiz 117 kardeşimizin hatıralarını yâd ediyoruz. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala taze. Ben, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

596 KONUT TESLİM EDİLECEK

Heyecanlıyız! 26 Kasım’da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle; inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkânın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik.

"KARDEŞLERİMİZİN ELİNİ BIRAKMADIK"

İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal’da, Kâğıthane’de, Elazığ’da, Malatya’da, Giresun Dereli’de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir’de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz.

"EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

İzmir Bayraklı’da yerinde ve rezerv alanda toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkân yapıyoruz. Bayraklı’da inşa ettiğimiz 1.391 konut ve 302 dükkândan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkânları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

"HER DAİM MİLLETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Bayraklı’da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3 bin 649 konut ve 51 dükkânı da aynı hızla tamamlayacağız. 19 yıl boyunca milletimizin ne derdi olduysa yanında olduk. Yaşanılan her felakette, her sıkıntıda milletimizin yanına koştuk.

İnşallah bundan sonra da her daim, milletimizin yanında olacağız. Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum. İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum."

Bir yıl içinde bitti: İzmir'de deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilecek
FOTOĞRAF 4
Title
30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları ve enkaz çalışmaları bitirilerek 7 proje alanında proje çalışmaları tamamlandı. TOKİ Başkanlığı ile birlikte bölgelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilirken, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla inşaatların temel atma töreni yapıldı. 7 proje alanında bin 444 adet konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler ise hızlı bir şekilde devam ederken, tamamlanan 749 konutun teslimi ise 26 Kasım’da yapılacak.
Title
Depremin ardından çalışmalarını hızla tamamladıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, “TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan inşaatlarımız hızla yükseldi. 26 Kasım’da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hak sahiplerine konutlarını teslim etmeye başlayacağız. Bayraklı bölgesinde belirlenen 7 proje alanında bin 701 bağımsız bölümün inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bunlardan 749 dairenin teslimini 26 Kasım’da yapacağız. Yılbaşına kadar ise kadar kalan bölümlerin teslimini etaplar halinde gerçekleştireceğiz” dedi.<br>
Title
Bayraklı’daki 7 proje alanının dışında ağır hasarlı binası olan vatandaşlara da İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında 375 hektarlık alanda 8 etap halinde 3 bin 649 konutun yapımına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, “İnşallah onları da önümüzdeki yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz. Evleri teslim edilene kadar hak sahibi vatandaşlarımıza kira yardımı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Title
Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaklaşık 213 bin konutun taramasını yaptıklarını açıklayan Albayrak, “Bu binalardan 680’i ağır hasarlı, 630’u orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır hasarlı binaların yıkımına hemen başladık ve 500’e yakın binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kalanların da yıkımı tamamlanıyor. Orta hasarlı binalara da 1 yıl içinde herhangi bir güçlendirme yapılmazsa, onlar da ağır hasarlı olarak kabul edilip bu şekilde işlem yapılacak” dedi.<br>Öte yandan, hak sahiplerine teslim edilecek konutlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Bayraklı bölgesinde yıkılan binaların yerine yapılan modern konutlar yer aldı.
Bir yıl içinde bitti: İzmir'de deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilecek
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından evlerini kaybeden depremzedelere teslim edilecek konutların inşaatı devam ederken, inşaatı tamamlanan 749 daire ise 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilecek.


Metro saldırganıiçin tutuklama talebi

Metro saldırganı
için tutuklama talebi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı.
Şekere zam olacak mı?

Şekere zam olacak mı?

​Türkiye Şeker Fabrikaları genel müdüründen açıklama geldi.
Eyvallah etmeyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'faiz ve rant lobilerine' sert tepki.

'Haksızsam<br>bir daha dövün'

'Haksızsam
bir daha dövün'

​Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı.

​Bakan Koca: Yerli aşı için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi.
12 yılda 17 tane topladı

12 yılda 17 tane topladı

Her gün bakım yapıyor: Fiyat karşılıkları yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.