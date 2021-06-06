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İSTANBUL

Bakan Kurum: Marmara'yı kaderine terk etmeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BİLİM-2 Marmara Araştırma Gemisi'nde incelemelerde bulundu. Müsilaj sorunuyla ilgili nemli açıklamalarda bulunan Kurum, "91 ayrı noktadan numuneler aldık. Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı belediyelerimiz, valililerimiz, Marmara kıyısındaki STK'lar ve sanayi kuruluşlarımızla eylem planları çerçevesinde yatırımlarımızı yapacağız. Marmara'yı kaderine terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kurum: Marmarayı kaderine terk etmeyeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tekneyle Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle devam ettiği müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi. Daha sonra Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası oluşumunu araştırmak üzere seyrüfeser halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün araştırma gemisi Bilim-2'yi ziyaret eden Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj problemiyle ilgili hem çalışmaları yerinde görmek hem de çözüm önerileriyle ilişkin çalıştayı neticelendirmek üzere kente geldiğini belirtti.

  • Kurum, tüm mesailerini bu sorunun çözümüne verdiklerini kaydederek, hem deniz yüzeyinde hem de dibinde bilim insanları ve bilim gemisi ve üniversiteyle birlikte çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz"

Bu kapsamdaki çalışmaları anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi: "91 ayrı noktadan numuneler aldık. Bu gemi her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte, bu çalışmayı yürütüyoruz ve sahadan aldığımız veriler çerçevesinde de hem çalıştayımızda açıkçası sürecimizi yürütüyoruz, alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı da bilim insanlarımızla birlikte yine belediyelerimiz, valilerimiz, Marmara kıyısında açıkçası sivil toplum örgütlerimiz, sanayi kuruluşlarımızla hep birlikte inşallah birazdan açıklayacağımız eylem planları çerçevesinde hem kısa vadede hem de uzun vadede yatırımlarımızı yapacağız."

"Boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz"

Kurum, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Haziran Çevre Günü'ndeki açıklamalarına değinerek, "Marmara'mızı, boğazımızı kaderine terk etmeyeceğiz. Kirlilikle bu noktada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da yapılması gereken tüm adımları, 25 milyon nüfusa hizmet veren ve bu bölgede yaşayan 25 milyon, yine 84 milyon vatandaşımızı ilgilendiren adımları atıyor olacağız." ifadesini kullandı.

  • Mücadele çalışmaları kapsamında, en katılımcı konferansı yaptıklarını aktaran Kurum, konferansa 700 bilim insanı, belediye personeli, çevre daire koruma başkanlıkları, sivil toplum örgütlerinin katıldığını ve önerilerini sunduğunu kaydetti.

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