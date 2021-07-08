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İSTANBUL

Bakan Kurum müjdeyi verdi: Marmara müsilajdan temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili son verileri paylaştı. Bakan Kurum bir ayın sonunda güzel gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Marmara müsilajdan temizlendi
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müsilajla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında son verileri paylaştı: "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. 9 bin 532 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.

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