Bakan Kurum müjdeyi verdi: Marmara müsilajdan temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müsilajla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında son verileri paylaştı: "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. 9 bin 532 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.

2⃣ Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz.



Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum.



1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. 👏 REKLAM July 8, 2021

GÜNDEM Bakan Kurum'dan müsilaj temizliği açıklaması: 8 işletmeye kapatma cezası verdik

GÜNDEM İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor