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Bakan Kurum: Rize’de tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize’de tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattıklarını ve inşaatların istenilen seviyede devam ettiğini belirterek, "Tüm Rize’nin kalbi inşallah çarşı merkezinde atmaya devam edecek" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kurum: Rize’de tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yılın sonunda hizmete girmesi planlanan yeni Belediye Bloklarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Rize’de dolgu alanında deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma kadar gelen binalar, işletme sahiplerinin boşaltma işleminin ardından 5 Mart 2021 itibariyle yıkılmaya başlandı. Binaların ne kadar vahim durumda olduğu ise o günlerde yapılara iş makinelerinin tek dokunuşu ile kağıt gibi dağılmasıyla gün yüzüne çıktı. Maket gibi yere yığılan binaları film sahnesi gibi izleyen Rizeliler ise hayrete düşmüştü.

Yıkım işlemlerinin ardından ise Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi kapsamında yapılacak 404 ofis ve 133 iş yeri inşaatı start aldı. Kısa sürede yükselen binalar yıkımdan önce de olduğu gibi Rize’nin ticaretinin kalbi olmak için gün sayıyor.

GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı
GÜNDEM
GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı

Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı için Rize’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yılın sonunda hizmete girmesi planlanan yeni Belediye Bloklarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Bloklarını incelemelerinin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Kurum, vatandaşa kendisi dondurma ikramında bulundu.

"Bu yılın sonunda tamamlanacak"

2022 yılının sonunda belediye bloklarını tamamlayacaklarını söyleyen Murat Kurum, "Rize’nin çevresini değiştirecek ve buradaki riskli binaların bertaraf edecek. Rize’nin tam kalbi diyeceğimiz Çarşı Mahallemiz bloklarımızın olduğu, vatandaşımızın burada yiyip içtiği alandaki kentsel dönüşüm projesini yerinde inceliyoruz. İnşallah bu yılın sonunda burayı tamamlayacağız. Şehrin merkezinde 404 ofis, 215 dükkanımızın olduğu yaklaşık 25 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz bu projede kaba inşaatımız yüzde 65 seviyelerine geldi. Öte yandan da ince imalatlar başladı. Burası dolgu zemini üzerine yapılmış hem deprem riski hem yıkılma riski olan bir alandı fakat vatandaşlarımızla görüştük ve onlarla bir istişare halinde onları mağdur etmeyecek bir süreçte burada tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. Hamdolsun inşaatlarımız istediğimiz seviyede gidiyor. Kaliteli şekilde yapım süreci TOKİ başkanlığımız tarafından yürütülmekte. Binalarımızın deprem riski bertaraf edildiği ve burada 7 gün 24 saat yaşayan Çarşı merkezi çalışmasını tamamlamış olacağız. Burada gençlerimiz iki bina arasında bulunan bu sokakta gezecekler, eğlenecekler. Restoranlarda yemek yiyecekler, kahvelerde sohbet edecekler. Tüm Rize’nin kalbi inşallah çarşı merkezinde atmaya devam edecek" şeklinde konuştu.
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